Megtelt az első KupakSzív Székelyudvarhelyen

• Fotó: Beliczay László

A vállalkozás kezdeményezésére a Székelyudvarhelyi Közösségi Alapítvány (SZKA) karolta fel a projektet, melyet a 2015-ben elindított Élhető Udvarhely Mozgalom részévé tettek. „A mozgalomnak és ennek a projektnek is van helye, foganatja, a közösségben van nyitottság, ráfigyelés. Ez egy módszer, egy lépés. Nyilván mindenre nem ad választ, viszont ösztönző lehet” – fejtette ki Csáki Rozália. Az SZKA ügyvezetője ugyanakkor elmondta, az elképzelés célja kettős volt. Egyrészt a szelektív hulladékgyűjtés népszerűsítése, hiszen

Székelyudvarhely nyolc pontján, illetve Farkaslakán is kihelyeztek egy-egy KupakSzívet: a szív alakú tározókat az említett cég gyártotta, a gyűjtés ötlete is tőlük származik. „Azt szerettük volna, hogy ne csak egy projekt legyen ez, hanem mozgalommá nője ki magát” – hangsúlyozta Nagy Boglárka, a vállalkozás marketingese.

Leggyorsabban – szűk két hónappal a kihelyezése után – a Bethlen lakótelepi KupakSzív telt meg: csütörtökön délelőtt kiürítették a tározót.

A kupakok elszállítását az RDE Harghita Kft. vállalta, a helyszínen meg is mérték: kilencven kilónyi gyűlt a KupakSzívbe. Ez több több tízezer műanyag kupakot jelent – fejtette ki Körösfőy Sándor, a köztisztasági vállalat vezetője. Érdekes adalékként hozzátette: nem csak a szelektív gyűjtéssel védjük a környezetet, hiszen a kupak nélkül gyűjtött műanyag palackok utókezelése is könnyebb. „Kupakkal együtt nem lehet hatékonyan tömöríteni a PET-palackokat, így gyakorta sok felesleges levegőt is szállítunk a hulladék mellett. Ez mind üzemanyag-pazarlást, környezetszennyezést jelent” – sorolta az igazgató.

A kupakgyűjtés az elkövetkezőkben is folytatódik, sőt az SZKA Fuss neki! elnevezésű adománygyűjtő rendezvényén kupakokért cserébe tombolát kapnak majd a környezettudatos helybéliek.