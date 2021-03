Megtekinthető az oltási platformon, hogy hol milyen vakcinával oltanak

A romániai oltóközpontokban használt vakcinák típusa is láthatóvá vált a vaccinare-covid.gov.ro oldalon megtalálható interaktív térképen. Ezzel a fejlesztéssel amellett, hogy az érdeklődők követni tudják, hogy melyik megyében hol vannak azok az oltópontok, ahol koronavírus elleni vakcinát lehet igényelni, most már azt is meg tudják nézni, hogy hol melyik vakcinával oltanak – közölte a COVID-19 elleni oltási kampányt koordináló bizottság (CNCAV).