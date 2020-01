Megszűnik a gyergyószárhegyi alszegi iskola

Gyereklétszám miatt megszűnik az alszegi iskola Gyergyószárhegyen – hangzott el a szombati, múlt évet értékelő falugyűlésen. A község elöljárói nemcsak a 2019-es évben történt megvalósításokról számoltak be, hanem az elmúlt három és fél év tevékenységeire is emlékeztették a szárhegyieket.

• Fotó: Hegyi Zsuzsanna

Rámutatott, a 2016–2017-es tanévben összesen 22 iskolai és óvodai csoport volt a községben, 406 gyerekkel, ez a szám azonban folyamatosan csökkent, és erre a tanévre már csak 369 gyermeket írattak be. Ennek megfelelően a 2019–2020-as tanévben

„Szükség lenne egy nagyobb autóbuszra” – mutatott rá Ferencz Piroska, hozzátéve, hogy a mostani elévült és folyamatosan javításra szoruló 15 személyest egy 26 vagy 30 személyesre cserélnék, hogy ne kelljen naponta esetenként több utat megtennie az iskolabusznak az ingázó tanulókkal.

A következő tanévet az előkészítősök már a község központi iskolájában kezdik, mert ott is kevés a gyermek. Harminc körüli beiskolázottra számítanak, és egyelőre a felszegi iskolában is indul osztály, mert várhatóan ott is lesz tizenkét gyermek – összegzett az igazgatónő.

Hiába építkezünk, hiába próbálunk bármit is előre vinni, ha nincs, akinek

– ismerte el Danguly Ervin, Gyergyószárhegy polgármestere évértékelője kezdetén. Hozzátette, vitái voltak a Hargita megyei tanfelügyelőségen az iskola megszüntetése miatt, de sajnos nem tudta ezt megakadályozni, illetve nem sikerült megértetnie azt sem, hogy

ha megszűnik az intézmény, sokkal nehezebb lesz idővel újraindítani.

Megragadva az alkalmat arra kérte a fiatal szülőket, hogy ne vigyék Gyergyószentmiklósra tanulni gyerekeiket, inkább a községben iskolázzák be őket.