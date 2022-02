Megszólalt az egyik szemére megvakult egyik beteg hozzátartozója

Amellett, hogy kártérítési igényt fognak benyújtani, elsősorban egyenes és tiszta kommunikációt várt volna el az egyik, a csíkszeredai kórház szemészeti osztályán beavatkozáson átesett, majd fél szemére megvakult páciens hozzátartozója. Felháborodását több tényező váltotta ki, most pedig felelősöket keresnek, ha kell, akár jogi úton is.

Sajtótájékoztató pénteken. Az egyik érintett hozzátartozója szerint akkor sem hangzott el a teljes igazság • Fotó: Veres Nándor

„Látásromlás miatt a rutinbeavatkozásnak számító szürkehályog-műtétre volt január eleji időpontja anyósomnak a csíkszeredai kórházban” – kezdte az elején a neve elhallgatását kérő férfi. A sikeres műtét után egy nappal már értesítették és vissza is hívták az intézménybe az idős hölgyet, miszerint valami nem volt rendben a műtét során. Ahogy visszaemlékszik, elkezdték mind a 14 páciensnél a kezelést, majd következett a második körös beavatkozás.

Anyósom több mint egy hónapot töltött a kórházban. Sajnos az elhaló szövetek fájdalmat és gennyesedést okoztak nála. Sejtettük és kezdtünk kibékülni azzal, hogy nem fog látni többet arra a szemére, de amikor az orvos közölte, hogy el is kell távolítani a szemgolyó egy részét, az hidegzuhanyként ért mindannyiunkat. Korrekt volt az orvos mindvégig. Rendszeresen, naponta tájékoztatott, elmondta, hogy elkerülhetetlen a beavatkozás annak érdekében, hogy ne terjedjen tovább a fertőzés a szervezetben. Ez anyósomnak már a harmadik műtétje előtt volt

– számolt be. Mivel Magyarországon él, ottani orvosok véleményét is kikérte. „Annyira speciális és agresszív baktériumról van szó, hogy világszinten is kevés tanulmány van a hatékony kezelést illetően. Akinek helyreállt a látása, az a kisebb mértékű gyulladásnak és a gyorsabb regenerációnak köszönhette azt” – közölte mindazt, amit megtudott. Ő egyébként már akkor azon gondolkodott, hogy egy hasonló ügyekben jártas ügyvédet kér fel a pontos kivizsgálásra, de előbb meg szerette volna várni a belső vizsgálat eredményét.

Ferdítésre felháborodás

A történetben a család számára az volt a teljesen felháborító, amikor az intézmény, a Csíkszereda Megyei Sürgősségi Kórház a páciensek állapotának javulásáról számolt be közleményében. „Néhány ember visszanyerte a látását, mások pedig maradandó károsodást szenvedtek. Ez számomra nem a csoda kategória. Fordítva pozicionálták a történteket. Közel sem a valóságot írták le” – húzta alá felháborodásának egyik kiváltó okát.

Nem érti, hogy miért kellett túl szépen tálalni a történteket, hiszen tudhatták, hogy ki fog derülni minden.

Úgy érzi, az orvos a legjobb tudása szerint járt el a műtétek során, őt nem is hibáztatják. „A mai napig nem lett pontosítva, hogy miként került be a baktérium a műtőbe és az infúziós rendszerbe. Ez a baktérium nem terem csak úgy oda”– tette hozzá. Mint mondta, az orvosokon kívül sem velük, sem az anyósával nem vette fel a vezetőség a kapcsolatot a történtek után.

„Biztos forrásból tudom, hogy a péntek reggeli sajtótájékoztatón elhangzottak közül nem minden részlet fedi a valóságot” – közölte felháborodva. Megjegyezte azt is, ha csupán orvosként és nem csak az intézmény nevében lehetne megszólaltatni a doktort a valós történtekről, szerintük az nyújtana igazán tiszta képet az egészről. „De ez természetesen nem fog megtörténni” – vélte.

Az idős hölgy állapotáról érdeklődve közölte, próbálnak minél nagyobb támaszt nyújtani neki a történtek után. „Próbálja nem elengedni magát, de meg van törve. El sem tudom képzelni, mit élhet át. Egy hónapon keresztül bent lenni, nagy fájdalmakat átélni és megvakulni az egyik szemére... Ráadásul a másik szeme is valószínűleg ugyanilyen szürkehályog-műtétre szorul” – tudatta.

Felelősöket keresnek

Egyelőre a család ügyvédjével egyeztetnek a következő lépésekről, de tervben van, hogy műhibaeljárásokban jártas ügyvédet keresnek.

Bár ez nem hozza vissza a látását, de mi azt szeretnénk tudni, hogy ki hibázott, miként került oda a baktérium, és vonják felelősségre azokat, akik hibáztak. A kártérítés a következő lépés, ha ez nem valósul meg, akkor jön a peres út. Ez a műtét mindenkinél látásjavulást kellett volna eredményezzen, ezzel szemben a többség rosszabbul vagy egyáltalán nem lát. Ha minden érintett belemegy, akkor közösen, ha nem, akkor egyénileg is végigvisszük a jogi eljárást

– egyértelműsítette.