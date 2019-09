Megszenvedtek a jó krumplitermésért a Hargita megyei gazdák

25 500 kilogrammos hektáronkénti átlagtermést valósítottak meg idén a Hargita megyei gazdák • Fotó: Gecse Noémi

A csapadékos időjárás ellenére sikerült megelőzni a burgonyavész elterjedését a Hargita megyei krumpliföldek nagy részén, így „jó közepesnek” mondható termést takaríthatnak be a gazdák idén – tájékoztatott a Hargita Megyei Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Igazgatóság vezetője. Török Jenő emlékeztetett, hogy májusban a sokévi átlagot többszörösen meghaladta az esők csapadékhozama, de júniusban és júliusban is sok eső esett, ami kedvezett a burgonyavész megjelenésének.

A székelyföldi pityóka piacát legjobban a Lengyelországból importált burgonya szokta rontani, de idén ott is szárazság volt, olyannyira, hogy

ezúttal megfordult a trend, és Romániából indultak burgonyaszállítmányok Lengyelországba.

A Hargita megyei burgonya árát rendszerint a Kovászna megyei termés is lenyomja, de idén ott sincs olyan jó termés, mint máskor, ezért ők is megkérik az árát – sorolta a pityóka idei árát alakító tényezőket a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője. „Nem tudjuk, hogy később pontosan hogy lesz. Nem lesz olyan nagy áremelkedés, mint tavaly, amikor 1 lejről indult és eljutott 1,80-ig, de abban reménykedem, hogy legalább a mostani árat tartani tudjuk” – utalt a burgonya jelenlegi 1,20–1,50 lejes kilónkénti termelői árára Török Jenő.

A fogyasztók az említett árnál drágábban jutnak hozzá a krumplihoz, a bolti ár ugyanis a 3,50–4 lejt is elérheti. Török Jenő szerint ezért nem a termelőket kellene okolniuk a vásárlóknak, hanem a nagy árrést alkalmazó kereskedőket. Annál is inkább, mert a krumplitermesztőknek az elmúlt években alig volt jövedelmük az alacsony áron értékesített termésből, ugyanis drága volt a vetőmag és sokat kellett permetezniük, hogy megelőzzék a burgonyavész elterjedését – magyarázta a szakember.

Hargita megyében jelenleg 7200 hektáron termesztenek pityókát, azaz feleakkora területen, mint Románia Európai Unióhoz való csatlakozása előtt,

azokban az években ugyanis 14 500 hektárnyi területet foglaltak el a pityókaföldek a megyében. A csökkenés a burgonyaimport következménye, illetve azzal is magyarázható, hogy a kistermelők számára egyre nehezebbé vált az értékesítés. A jelenlegi krumpliföldeknek mintegy harmadát nagyon kis parcellák alkotják, ezeken csak családi szükségletre termesztenek pityókát. Idén hektáronként 25 500 kilogrammos átlagtermést valósítottak meg a Hargita megyei gazdák, és a termésnek valamivel több mint 40 százalékát takarították be mostanáig.

Szép a kukoricatermés is



„Nem rekordév, de jó közepesnek mondható év az idei” – értékelte az idei mezőgazdasági esztendőt Török Jenő. Elmondta, szép az idei kukoricatermés is, már csak csapadék kellene, hogy a növények alsó levelei ne száradjanak el, de azért is, hogy a kombájnok jobban tudjanak dolgozni, majd az őszi búza elvetéséhez is könnyebben lehessen előkészíteni a talajt. Az őszibúza-termés nem volt túlságosan jó – mert a tavalyi szárazság miatt nagyon nehéz körülmények között lehetett jó magágyat előkészíteni –, de a terméskiesést valamelyest pótolta a tavaszi búza és a tavaszi árpa. Takarmány bőségesen lett idén, csak nehéz volt a szénacsinálás a sok eső miatt, de sok gazda gépesítette már a betakarítást, így elég sokan befóliázott bálákat tudtak készíteni – számolt be az idei szezonról a megyei mezőgazdasági igazgatóság vezetője.