Megsiratták Illést, elbúcsúztak a farsangtól

Mintegy 150 maskarákba és székelyruhába öltözött személy gyűlt össze a faluban, akik zenészekkel vonulva kísérték utolsó útjára a szalmából készült Illést. Útközben megálltak több portánál is, ahol kisebb humoros előadást tartottak, majd falatozhattak, koccinthattak a részvevők.

A „gyászbeszédek” fő témája a koronavírus volt, kiderült, hogy Illés is ebben lelte halálát. Volt, ahol alkalmi oltóközpontot rendeztek be az érkező tömegnek, hátha „segíthetnek” a még életben maradottaknak. A porták lakói és több kíváncsiskodó is csatlakozott időközben a felvonuláshoz, mielőtt elégették Illést.