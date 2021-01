Mégsem szállítják el a medvéket Tusnádfürdőről

A tusnádfürdői medvék számára nincs biztosítva az áthelyezés lehetősége • Fotó: Pinti Attila

Tavaly augusztusban hozta nyilvánosságra Tusnádfürdő akkori polgármestere, Albert Tibor, hogy Magyarországról, Veresegyházáról érkezett egy felajánlás, melynek értelmében a Veresegyházi Medveotthonba tíz medvét fogadnának be azok közül, amelyek rendszeresen Tusnádfürdőn kószálnak. A városvezetés a felajánlást tartalmazó levelet le is fordíttatta román nyelvre, és elküldte a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, amely a szakminisztériumba továbbította. Azóta csaknem fél év telt el, ám a kezdeményezésről hiába érdeklődtünk az ősz folyamán is, előrelépés nem történt. Most megtudtuk, a szándék és a felajánlás ellenére a befogás és áthelyezés nem valósul meg.

Nehéz megfelelni

A fürdőváros új polgármestere, Butyka Zsolt sem tudott kérdésünkre semmilyen újdonsággal szolgálni az ügy kapcsán, amelyről ő akkor értesült, amikor az nyilvánossá vált. A részletekről megkeresésünkre Domokos László József, a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökség igazgatója tájékoztatott, aki ismeri a felajánlás tartalmát is. Mint elmondta,

a veresegyházi városvezetéstől érkezett levél inkább szándéknyilatkozatnak tekinthető, amely nem tért ki olyan konkrétumokra, hogy milyen költségeket és a törvény által előírt feltételek teljesítését vállalja a befogadó fél.

Domokos emlékeztetett, az érvényben levő előírások szerint a külföldi áthelyezésre váró nagyvadakat befogásuk után két havi karanténban tartás és megfigyelés után lehetne elszállítani. Ennek kivitelezésére nem voltak meg a lehetőségek, ezt a tusnádfürdői polgármesteri hivatal nem tudta volna önerőből megoldani – ahogy egyébként a volt polgármester a bejelentéskor is jelezte.

Az igazgató szerint az ügynökség próbált közbenjárni az ügy érdekében, a minisztériumnak jelezték a felajánlást, de erre még választ nem kaptak. A Veresegyházi Medveotthon biztosította körülmények az állatvédőknek sem feleltek volna meg, mert nincs biztosítva megfelelő élettér a medvék számára – emlékeztetett.

Segítséget kértek

Tavaly az áthelyezés lehetőségének felmerülése előtt Albert Tibor nyílt levélben fordult az államelnökhöz, a miniszterelnökhöz, illetve a szenátushoz és a képviselőházhoz is, segítséget kérve a városba bejáró medvék távol tartásához, egyúttal azt is jelezve, hogy a nagyvadak gátolják a lakókat az élethez, valamint a testi épséghez való jogaik gyakorlásában, megsértve egyúttal a tulajdonhoz való jogot is. A nyílt levél összesítése alapján akkor három anyamedve összesen hat boccsal, egy hím, illetve két fiatalabb példány jelent meg rendszeresen a város területén.