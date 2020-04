Megpróbáltatásokkal teli időszak ez a postásoknak is

Az egészségügyi dolgozók után a postai alkalmazottak munkája is veszélyessé vált. Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

A Hargita Megyei Postahivatal vezetője kérdésünkre úgy értékelte, az egészségügyi dolgozók után a postai alkalmazottak munkája az egyik leginkább érintett terület.

Teljes létszámmal kell dolgozzunk mi is, miközben folyamatosan emberek közelébe kerülünk. A szolgáltatásainkat változás nélkül vállalni tudjuk továbbra is

– nyilatkozta Bodó István. Némi átszervezés ugyan történt, mint mondta, ugyanis az otthoni elkülönítésben lévőkhöz már nem a megszokott protokoll szerint megy ki a postás. Ezekre az esetekre egy külön személyzet szakosodott, akik a megye bármely pontjára kiszállnak, és csakis a fertőzés-gyanús lakók otthonainál kézbesítenek. A folyamatosan változó számú elkülönítettekről a megyei népegészségügyi igazgatóság munkatársa tájékoztatja a postahivatalt. „Az ajánlott levelek és küldemények megérkezése után telefonon keresztül felvesszük a kapcsolatot az illetővel, időpontot egyeztetünk és csak utána történik a kézbesítés” – tájékoztatott az igazgató.

Az átadási procedúra is fontos szabályokat tartalmaz:

ajtónyitás után megfelelő távolságot tartanak az illető személytől;

a postai alkalmazott teljes védőfelszerelésben lefertőtleníti a küldeményt;

átvételi elismervény vagy dokumentum esetében azonnal borítékba teszi azokat.

„Minden alkalommal új kesztyűt használunk, erre szigorúan figyelünk” – tette hozzá Bodó.

A postahivatalok számára a védőfelszereléseket a Román Postától kapják, a megyei postai alkalmazottaknak minden nap egy védőmaszkot és egy pár kesztyűt biztosítanak, továbbá nagyobb mennyiségben fertőtlenítő szereket a hivataloknak.

Az ügyfeleknek is tudunk biztosítani kézfertőtlenítőt a hivatalokba való belépésnél, a bent használt írószereket pedig szintén gyakran fertőtleníti a kiszolgáló személyzet

– emelte ki a vezető. Felhívta a figyelmet: a belső rendszabályzatuk szerint a 65 év feletti ügyfeleknek 11 és 13 óra között elsőbbségi joguk van a hivatalokban. A nehézségekre kitérve Bodó elismerte, a járvány kezdetén a postahivatal sem volt kellőképpen felszerelve a megelőzést elősegítő védőfelszereléssel és kiegészítőkkel. „Még központilag nem is volt érvényben a védőfelszerelések ellátásának biztosítása, de volt olyan hivatal, ahol már nem szívesen fogadták a postást a megelőző intézkedések hiányában” – tájékoztatott. Hozzátette, kerültek olyan kérdések kereszttüzébe is, hogy milyen intézkedéseket hoznak annak érdekében, hogy ne ők legyenek a vírus terjesztői a sok házalás közepette. Erre a helyzetre hozta fel a külön erre szakosodott csapat létrejöttét. „Szervezett formában törekedünk arra, hogy valóban ne mi legyünk a gócpont” – vázolta. A hivatal vezetője külön kiemelte,

a megye területén egyetlen személyt sem kellett elküldeniük kényszerszabadságra,

ő maga is napi készültségben áll a fellépő problémák orvoslása érdekében. Az alkalmat megragadva a lakosság irányába is intézett egy felkérést az igazgató: „A postással történő műveletek során a lakosok készítsenek elő saját írószert és azt használják inkább. Ezzel önmagát is védi az illető és nem érinti meg a korábban többek által használt írószert. Ugyanakkor, ha az időjárás megengedi, lehetőleg fogadjuk az ajtón kívül vagy a kapu előtt a postást. Most nem azokat az időket éljük, hogy hosszasan beszélgessünk velük egy kávé mellett” – intett óvatosságra Bodó István.