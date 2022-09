Megőriznék a vöröspofájú berkék fajtajellegét

Díjazottak

Minden gazda egy öt anyajuhot és egy berbécset kellett kiállítson, a szakmai zsűri pedig pontozta a legjobbakat. Első helyezést ért el összesítésben juhcsoportjával a Kovászna megyei Hilib faluból Szabó Sándor. Második helyet a csatószegi Kerekes Csaba érdemelte ki juhaival Hargita megyéből, a harmadik helyezést pedig az illyefalvi Hoosz Alfréd érte el Kovászna megyéből. Az anyajuhok kategóriában első helyezést érő pontszámot ért el juhaival ifj. Molnár Ede Martonfalváról, második helyezést a csernátoni Kászoni László, harmadik helyezést pedig Kerekes Csaba érte el, utóbbi ezzel a második díját zsebelte be. A legjobb berbéccsel az illyefalvi Domokos Huba, a korábban említett Szabó Sándor, valamint Darie Ionel rendelkezett, és ebben a sorrendben osztották ki számukra a díjakat. A zsűri különdíjakat is adott többek között a legvörösebb pofájú, legegyöntetűbb, valamint a legjobb gyapjúminőségű tenyészcsoportnak. Ugyanakkor pontozták a pásztorkutyákat is a kutyabemutatót követően. A rendezvény, – amelynek elődje volt a 2011 óta megszervezett Pásztortalálkozó 2018-tól kezdődően vált szakmai jellegűvé –, idén is színes programokban bővelkedett, hiszen nemcsak az állatállományt lehetett megszemlélni, hanem különböző kulturális programokkal is szórakoztatták a jelenlévőket.