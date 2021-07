Megoldásokat keresnek az időnkénti árvízkárok mérsékelésére Szentegyházán

Szentegyháza alsó, illetve felső részén is árvizeket okoztak az elmúlt években a heves esőzések, így a városvezetés dolgozik a jövőbeni károk mérséklésén. Legutóbb a városközpontban cserélték újra az építkezések során megrongálódott esővízelvezető csöveket, de zsilipeket építenének a Vargyas-csatornában.

Kicserélték az esővíz-elvezető vezetéket a városközpontban • Fotó: Erdély Bálint Előd

Régóta problémát okozott a heves esőzésekkor, hogy a Mihai Eminescu és a József Attila utcákból lefolyó víz a városközpontban gyűlt össze, eláztatva az ott lévő épületeket és nehezítve a közlekedést – fejtette ki lapunknak Lőrincz Csaba szentegyházi polgármester. Mint mondta,

régen ugyan kiépítették az esővízelvezető csatornákat, viszont ezek az időközben elvégzett földmunkák során megrongálódtak és eldugultak, így nem tudják elnyelni a nagy mennyiségű vizet.

Az említett csöveket sikerült újakra cserélni az elmúlt időszakban, így remélik, hogy mérséklődnek a gondok. A tisztségviselő azt is megjegyezte, hogy a vezetékek kicserélésével egyidőben a közeli járdát is letérkövezték, hiszen fontosnak tartják, hogy az autósok mellett a gyalogosok is biztonságban közlekedjenek. Mindezt a helyi költségvetésből valósították meg.