Megoldásokat keresnek a sepsiszentgyörgyi tömbházlakók problémáira

Még mindig vannak olyan tömbházak, ahol a liftaknák üresen állnak, mert nem szerelték be a felvonókat. Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A közös szárítók miatt is sok helyen van konfliktus, különösen ha azokat egy lakó kisajátítja, és a többieknek nincs hozzáférésük. Lenne igény kerékpártárolókra, lépcsőházi biztonsági kamerákra, külső és belső meszelésre, vannak olyan lépcsőházak, melyeket a megépítésük óta, tehát negyven éve nem meszeltek ki soha.

Felmerült, hogy gondot jelentenek a nagy lakossági tartozások, előfordul egy lépcsőházban 400 ezer lejes adósság is.

Megoldásokat javasolnak, de a lakóktól is várják, hogy tegyenek a saját életterükért

Már idén pályázatot hirdetnek a bejárati kamerák telepítésére, mivel ez egy megosztó téma, és csak abban az esetben szerelik fel, ha a lakók kétharmada ezt támogatja.

A kamerákat adatvédelmi megfontolásból a helyi rendőrség kezeli majd, náluk lehet visszanézni a felvételeket, ha bármi gond van.

Folytatják a biciklitárolók kihelyezését, játszóterek felújítását, építését, kicserélik a bejáratnál levő feliratokat, mind a 942 lépcsőházhoz egységes kétnyelvű tábla kerül.

HIRDETÉS

Létrehozzák a helyi szakemberek névjegyzékét, kategorizálva, elérhetőségekkel, hogy megkönnyítsék a lakók dolgát, ha tetőjavításra, vízszerelésre, meszelésre vagy bármi egyéb feladatra keresnek szakembert. Hamarosan 160 lakás hőszigetelésére írják alá a kivitelezési szerződést, ám idén elkészítik a város tízéves hőszigetelési stratégiáját, és

nagyobb hangsúlyt fektetnek a tudatosításra, hogy mennyit lehet megtakarítani a közköltségen, ha szigetelt a lakás.

Pályázatot szeretnének kiírni felvonók beszerelésére, Sepsiszentgyörgyön ugyanis vannak olyan tömbházak, ahol a rendszerváltás után már nem szerelték be az aknába a liftet. Még nincs jogi megoldás, hogy milyen módon pótoljanak be a magántulajdonban levő ingatlanok korszerűsítésébe, bár ha támogatják a felvonók vásárlását, azzal esélyegyenlőséget biztosítanak, hiszen a működő felvonókat 1989 előtt az állam szereltette be.

A lakónegyedi fák kivágását, metszését jövő évtől átvállalja az önkormányzat

– hangzott el a tájékoztatón.

Idén viszont már elkezdik az okos szemétgyűjtő- rendszerek telepítését, melyekkel lakrészre beazonosítható lesz, hogy ki mennyi újrahasznosítható hulladékot gyűjtött, és ez alapján be tudják vezetni a differenciált díjszabást.

„Teljesen ingyen nem adnak semmit, a pályázatoknál 30-50 százalékos önrészt kérnek a lakószövetségektől – nyomatékosított Antal Árpád.

A polgármester hangsúlyozta, hogy „A mi városunk, a mi felelősségünk” programsorozat azt is jelenti, nemcsak az önkormányzat, hanem a lakók is megteszik a saját életterükben, ami rajtuk múlik, és akkor sokat változhat a város.