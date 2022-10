Megoldás a problémás szemétre: Székelyföldön is lesznek új hulladékgyűjtő udvarok

Az eseményen részt vett Nicolae Ciucă miniszterelnök is, aki elmondta, a kormány összesen 565 hulladékudvar létrehozását tervezi országszerte, és 590 millió eurót fordít erre a célra. Emlékeztetett arra, hogy a kormány összesen 1,2 milliárd eurót szánna a hulladékgazdálkodás korszerűsítésére. Az ambiciózus terv lényege, hogy

a lakosság azt a háztartásban keletkező szemetet viheti be, amit nem szállít el a köztisztasági szolgáltató.

Gratulálok azoknak az önkormányzatoknak, akik elsőként pályáztak, köztük Maros, Hargita és Bihar megyei települések is. Bízom benne, hogy minél több településvezető felismeri a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát, hiszen országszerte több mint 565 hulladékudvar megépítését tudjuk támogatni” – írja az Agerpres hírügynökség az RMDSZ csütörtöki közleményéből idézve.

Ugyanakkor az első 26 finanszírozásban részesülő település között van Szászrégen, Segesvár, Arad és Beszterce is.

A hulladékudvarok létrehozására november 22-éig pályázhatnak az önkormányzatok. Eddig már 264 település nyújtott be igénylést, amelyek elbírálása folyamatos. A környezetvédelmi minisztérium 452,2 millió eurót különített el helyreállítási alapból (PNRR) a létesítmények létrehozására. A szelektív hulladékgyűjtő udvarokra községek, városok, fejlesztési társulások is pályázhatnak, sőt több település közös pályázatot is benyújthat.