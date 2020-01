Megnyugodni a fogászaton – ma már lehetséges

A jövő Csíkszeredába is megérkezett. Ma már – ha szükséges – a fogorvos beavatkozás előtt „elbódít” • Fotó: Gábos Albin

„Az országon belül is látszanak különbségek, tapasztalataim szerint Maros megyében például sokkal igényesebbek a páciensek és a fogorvosok is. Ha ebből a szempontból Marosvásárhely egy tízes skálán 10-es minősítést kapna, akkor Csíkszereda egy 7-est. Azt szeretném, hogy itt se sablonos munkákat adjunk ki a kezünkből, hanem legyen egy munka mögött tervezés. Ne csak az történjen, hogy pótoltunk egy hiányzó fogat, hanem legyen az szép és kényelmes is” – emelte ki.

András Edina azt is elárulta: Hargita megyében továbbra is viszonylag elmaradottak a fogászati felszerelések, sőt a nagyvárosokat leszámítva egész Románia le van maradva nemcsak Nyugathoz, de még a környező országokhoz képest is. Elmondása szerint a pályázat által megvásárolt, nálunk újdonságnak számító gépekkel hét évvel ezelőtt találkozott Magyarországon, amikor fél évig ott tanult egy diákcsereprogram által.

A gépek közül továbbá a lézer is hiánycikknek számított korábban Hargita megyében, pedig a modern berendezésnek számos funkciója van a sebek gyors gyógyulásától kezdve a parodontális (fogágyi) kezelésekig. A modern berendezések ugyanakkor hajlandóságot és szakmai felkészültséget követelnek a szakemberek részéről, ezért is tartja fontosnak a fogorvos, hogy rendelőjében hat olyan fiatal szakorvos és asszisztens dolgozik, akik nyitottak az új technológiák alkalmazására.

Hozzátette, semmi sem lehetetlen, ha igazán akarja az ember. Ezt bizonyítja az is, hogy már tavalyelőtt is próbálkozott egy kisebb értékű pályázattal, akkor azonban nem nyert. Ennek ellenére nem adta fel az álmait, és 2019-ben ismét belevágott. „Arra buzdítok másokat is, hogy próbálkozzanak, vágjanak bele nagyobb értékű pályázatokba. Hargita megyét egyébként is támogatják, mivel innen kevesen pályáznak, így a pontozásnál bónuszpontokat kapnak az itteni pályázók. Ha nem is nyeri meg egyből az ember, nem szabad feladni, ha jó az ötlet, előbb-utóbb sikerülni fog” – zárta.