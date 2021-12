Megnyitották a karácsonyi vásárt, ünnepi hangulat költözött Székelyudvarhely központjába

Hópihék, forralt bor, vásárvonat és minden, ami szem-szájnak ingere – hivatalosan is megnyitotta kapuit vasárnap délután a karácsonyi vásár Székelyudvarhelyen.

• Fotó: Erdély Bálint Előd

A megnyitót követően mindenki kedvére körbejárhatta a Patkót, ahol volt forralt bor, tea, és kürtőskalács is, emellett a kézműves termékek beszerzése mellett jótékonykodásra is volt lehetőség.

Ilyenkor jobban megnyílik a szívünk is, érzékenyebbek és befogadóbbak vagyunk, mint bármikor máskor, jó lenne, ha az elfogadás, ez a lelki érzékenység és ez a túlcsorduló szeretet a szíveinkben az év többi szakaszában is bennünk tudna maradni

Megnyitotta kapuit a karácsonyi vásár Székelyudvarhelyen: vasárnap délután megtelt a Márton Áron tér érdeklődőkkel. A megnyitó előtt az adventi koszorú negyedik gyertyáját is meggyújtották, ezt követően Gálfi Árpád köszöntötte a látogatókat.

Az elkövetkező héten helyi termelők igényesen elkészített ajándéktárgyai, valamint gondosan előállított finomságai is várják a vásárba érkezőket, de a karácsonyira hangolt téren lehetőség van emlékfotót készíteni, megtekinteni a nemezből készült szentcsaládot, és – ahogy az a megnyitó estéjén is nagy népszerűségnek örvendett – vásárvonattal korzózhatunk a városközpontban a gyerekek és szüleik. Vasárnaptól egészen péntekig több kulturális programmal is készülnek a szervezők, amelyről bővebben itt lehet tájékozódni.

A vasárnap esti program hangulatához hozzátett a hóesés, az épületekre vetített képek látványa, de a finom illatok, és a karácsonyi dallamok is közelebb hozták az ünnepet. Leginkább azonban mégis a kipirosodott arcú gyerekek zsivaja és az egymást köszöntő mosolygós városlakók zsongása tette varázslatossá a vásárteret.