Megnyitották a Csíkszeredai Könyvvásárt

A megnyitón Kelemen Hunor RMDSZ-elnök mellett Ráduly Róbert Kálmán, Csíkszereda polgármestere házigazdaként köszöntötte a jelenlévőket, ugyanakkor Tóth László, Magyarország Csíkszeredai Főkonzulátusának vezetője is beszédet mondott.

Tulajdonképpen Kelemen Hunor is csatlakozott a főkonzulhoz, hiszen a szövetségi elnök szerint is

ugyanakkor örömét fejezte ki, hogy Csíkszereda Polgármesteri Hivatala merész volt, és a járvány közepette is úgy döntött, megszervezi a könyvszemlét.

Ráduly csütörtökön egyébként azt mondta, hogy már önmagában az is újdonság, hogy idén is megrendezik a Csíkszeredai Könyvvásárt: az elmúlt esztendőkben szokás szerint tavasszal zajlott a rangos esemény, idén azonban a koronavírus-járvány miatt elhalasztották – még az is felmerült, hogy elmarad.

Ezúttal a Csíkszeredai Könyvvásár az erdélyi könyv ünnepe lehet

– fogalmazott a főszervező polgármesteri hivatal nevében az elöljáró. A belépés idén is díjtalan, bizonyos esti események azonban fizetésesek. Ilyen például Bogdán Zsolt kolozsvári színművész csütörtök esti, Amikor című előadása, amely Bartis Attila novelláin alapszik.

Az UNITER-díjas, Jászai Mari-díjas, Kiváló Művész díjas alkotó a marosvásárhelyi Spektrum Színházban rendezte 75 perces előadóestjét, amelynek premierjét a Gyulai Várszínház fesztiválján tartották augusztusban. A részletes programot a Csíkszeredai Könyvvásár Facebook-oldalán lehet böngészni.