Megnyitotta kapuit a bölcsőde és a napközi is Gyergyószentmiklóson

Gyergyószentmiklóson a szülők támogatása érdekében az önkormányzat úgy döntött, a nyári időszakban is lesz napközis ügyelet. Ezt azok a szülők igényelhették, akik június 19-éig kérést tettek le a tanintézmények felé. Az összevont csoportba a letett kérések alapján 27 gyereket várnak, egyelőre 17-en jelentek meg a foglalkozásokon.

„Az infrastrukturális adottságaink miatt az egész nyári ügyeletet a Fogarasy Mihály Iskolához tartozó Százszorszép Napköziotthon vállalta. Ez minden járványügyi előírásnak megfelelt, mert itt helyben főznek, a termek elég nagyok ahhoz, hogy a négy és fél négyzetméter meglegyen minden gyermeknek. A kicsik fogadása is más, mint egyébként, a szülők nem jöhetnek be az épületbe, nyolc óráig be kell hozni a gyerekeket, minden csoportnak jutott egy dada, és ők viszik fel a kicsiket a terembe – nyilatkozta Kovács Hajnal óvónő.

A járványügyi óvintézkedésekhez igazított feltételek mellett történik minden a tanintézményben, már a belépéskor fertőtlenítő lábtörlőre lépnek a gyerekek és a nap további részében is be kell tartani az előírt protokollt.

A felszereléseket, használati tárgyakat, játékokat naponta fertőtlenítik, a gyerekek semmilyen játékot nem vihetnek be a tanintézménybe.

Egészségügyi felügyelet is van

„Két asszisztensnő felügyeli a tevékenységet, ami azt jelenti, hogy belépéskor lázat mérnek, és a nap folyamán is megfigyelik a gyerekeket, ugyanakkor a szülő a háziorvostól kell hozzon egy igazolást, amiben az áll, hogy a gyereknek az elmúlt két hétben nem volt semmiféle lázas betegsége. A 27 gyerek három csoportba van osztva, igyekeztünk a testvéreket egy csoportba tenni, mert szabályozva van, hogy minden gyerek minden nap, ugyanabba a csoportba kell menjen. Az előírásoknak megfelelően az asztalokat, a székeket és az ágyakat is felcímkézték, és függönyök sem lehetnek a termekben” – ismertette a óvónő.

Júliusban a Fogarassy Mihály Általános Iskolához tartozó intézmények pedagógusai végzik az ügyeletet, augusztusban felváltva a Vaskertes és a Kós Károly Általános Iskola óvónői lesznek majd a gyerekekkel. A jó időt kihasználva igyekeznek minél több szabadtéri tevékenységet szervezni.

Bölcsődébe húszan járnak

A városi bölcsőde is fogadja hétfőtől a gyereket, ide 20 kérés érkezett. Két csoportban zajlanak a tevékenységek. Horvát Orsolya igazgatóhelyettes érdeklődésünkre elmondta, itt is a szülőktől a gyerekeket a dadák veszik át a bejáratnál, majd lázmérés és kézmosás, fertőtlenítés után kerülnek a csoportba, ahol egy-egy asszisztens is vigyáz a gyerekek egészségére.