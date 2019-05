Megnyitotta kapuit a 29. Csík-Expó az Erőss Zsolt Arénában

Huszonkilencedik alkalommal nyitották meg Csíkszeredában a régió legnagyobb nemzetközi kiállítását és vásárát, a Csík-Expót csütörtök délben. A vasárnapig tartó rendezvényen ezúttal 68 vállalkozás termékeit és szolgáltatásait tekinthetik vagy vásárolhatják meg az érdeklődők, a kiállítók között számos hazai és magyarországi cég is található.

Emellett idén először a VR Friends is jelen van az eseményen, így az érdeklődők a virtuális valóságot is kipróbálhatják, a gyerekek pedig az aréna parkolójában kialakított vidámparkban kapcsolódhatnak ki.

Az esemény tegnapi megnyitóján már látszott, hogy idén is széles kínálattal várják az érdeklődőket, akik többek között

a közel 20 magyarországi cég mellett számos hazai vállalkozás is jelen lesz vasárnapig Hargita, Maros, Kovászna, Kolozs, Temes és Brassó megyéből, illetve a fővárosból is.

nagy öröm számukra, hogy az idei kiállítók között tíz olyan kezdő vállalkozás is van, amelyek kevesebb mint fél éve kezdték el tevékenységüket.

„Az UBM avatóján mondotta Orbán Viktor miniszterelnök úr, hogy a magyar-román gazdasági kapcsolatok egy dinamikus növekedés kapujában állnak, és hogy ő maga nagyon bizakodó, illetve nagyon hisz abban, hogy ez meg is tud valósulni. Ehhez Magyarország kormánya minden támogatást meg tud adni, különösen a finanszírozás tekintetében, hiszen az erős gazdasági növekedés következtében rendelkezésre állnak azok a pénzügyi források, amelyek segíthetik ennek az együttműködésnek a kibontakozását” – hangsúlyozta a főkonzul példaként ismét a kerelőszentpáli takarmány üzemet felhozva, hiszen esetében magyarok és románok közösen fektettek be, illetve a cég tulajdonosai között is megtalálhatók mindkét nemzetiség képviselői.