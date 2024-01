Megnyílt Gyergyószék első falusi műjégpályája

Miután a beruházáshoz szükséges összeg megvolt (400 ezer lejt kapott erre a község Hargita Megye Tanácsától, és közel ugyanennyit tett hozzá a helyi önkormányzat), a legnagyobb nehézség a transzformátorház kicserélése volt. Egy ilyennek a kivitelezéséig akár egy év is eltelhet, de ez ebben az esetben rövidebb idő alatt megvalósult – mondta el Egyed József polgármester, köszönetét fejezve ki ezért Simon Istvánnak, az áramszolgáltató szakmérnökének, aki a falu szülöttje.

Az energiahatékonyság fontos szempont volt a beruházás tervezésénél, ezért egy kisebb méretű – 47×25 méteres – jégfelületet alakítottak ki, amihez megfelelő fagyasztóberendezést szereztek be. Mostanra a talaj is lefagyott annyira, illetve a jég is eléggé megvastagodott, így ha lesznek is még felmelegedések a következő pár hónapban, működni tud a pálya.