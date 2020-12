Megnyílt a szabadtéri marosvásárhelyi korcsolyapálya

Látványos megnyitót követően – amely során műkorcsolyázót és jéghokisokat láthattak a jelenlévők, valamint az élő közvetítésbe bekapcsolódók – a helyiek is birtokukba vehették a marosvásárhelyi várban felállított szabadtéri korcsolyapályát szombaton.

Előző években Marosvásárhelyen két helyszínen is volt szabadtéri korcsolyapálya, ahol kicsik és nagyok eltölthették szabadidejüket. Idén a Színház tér üres maradt, de szombaton a marosvásárhelyi várban megnyitották a jégpályát.

Soós Zoltán polgármester megköszönte a pálya felállításával foglalkozó csoportnak, hogy két hétig éjt nappallá téve dolgoztak, hogy megfelelő minőségű jéggel fogadhassák a korcsolyázókat. Elsőként a csíkszeredai Kenéz Zsófia műkorcsolyázó próbálta ki a jeget, kétszer is látványos műsorral kápráztatta el a jelenlévőket és azokat, akik a közösségi hálón élőben közvetített adást nézték. Majd húsz, a Székelyföldi Jégkorong Akadémiánál lévő marosvásárhelyi jéghokis mutatta be tudását. Nekik is külön öröm, hogy megnyílt a pálya, hiszen helyben edzhetnek.