Megnyílik a lehetőség a piacosok előtt Csíkszeredában

A promenádon fog működni az ideiglenes piac. Archív • Fotó: Veres Nándor

A helyi katasztrófavédelmi bizottság csütörtöki ülését követően Ráduly Róbert Kálmán polgármester számolt be a fejleményekről. Elárulta, most már csak egy koronavírus-fertőzött személyt kezelnek a csíkszeredai kórházban, a másik páciens meggyógyult.

Mivel a záróvizsgák szempontjából több városi tanintézet is érdekelt, nagyobb biztonságot szeretnének nyújtani a diákoknak és a tanároknak.

A mindennapi egyszerű fertőtlenítést nem láttuk elégségesnek. Emiatt a város 50 ezer lejt különít el ózongenerátorok beszerzésére, amelyek légfertőtlenítőként fognak üzemelni

– számolt be, hozzátéve, nagyjából 34 ilyen berendezésre elégséges ez a keret.

Terveik szerint minden két osztályra (nem osztályteremre) jut egy ilyen gép, amelyek viszonylag könnyen kezelhetők és mindössze másfél kilogrammosak. A tanítások után szigorú protokoll mentén fogják fertőtleníteni a termeket. Az igazgatókkal történt egyeztetések nyomán további döntések is születtek: lehetőleg egykapus bejáratot kell fenntartatni, az iskolákba pedig a diákok és tanárok kivételével más személyek nem léphetnek be. „Úgy döntöttünk, hogy egy egészségügyi dolgozó vagy asszisztens digitális távhőmérővel ellenőrizni fogja a be- és kilépők testhőmérsékletét” – hangsúlyozta a városvezető. Ezeket a hőmérőket is a város fogja megvásárolni.

„A készenléti állapotba való átlépés teret és lehetőséget fog biztosítani a zöldség- és gyümölcstermelőknek” – jelentette be a megszületett határozatot Ráduly. Ennek értelmében

a promenádon ideiglenes piacot fognak létrehozni,

ahová (akár más megyékből is) online bejelentkezés alapján kapnak majd kereskedelmi tevékenységre vonatkozó engedélyt a termelők és eladók. A tervek szerint ezek a piacok május végéig hetente egyszer, szerdánként fognak üzemelni, június és augusztusban pedig hétfőn, szerdán és pénteken 9-19 óra között.

Döntés született arról is, hogy a lakossági nyilvántartó meghosszabbított munkaprogrammal fog üzemelni a következő időszakban. Május 18-ától kezdődően hétköznapokon 9-18 óra között (egy órás fertőtlenítő szünettel), míg szombaton 9-13 óra között. „Ezt a programot addig hosszabbítjuk meg, amíg jelentős érdeklődés mutatkozik a személyi igazolványok készítésére és cseréjére” – nyomatékosított Ráduly. Meglátása szerint május közepe után nem valószínű, hogy kinyit a színház és a Csíki Székely Múzeum, hiszen amíg nem engedélyezik a közönség számára a részvételt egy-egy előadáson vagy kiállításon, addig nem indokolt a munkatársak jelenléte sem.