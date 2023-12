Megnéztük, hogy miként haladnak a gyergyószentmiklósi útfelújítások

A Virág negyedben terítik a kopóréteget, ezért teljes útlezárás lesz – tette közzé Gyergyószentmiklós önkormányzata Facebook-oldalán. Ennek kapcsán jártuk be azokat az utakat, ahol munkálatok folynak, illetve ahol esedékesek lennének, megnéztük, miként állnak jelenleg ezek a beruházások.

A Virág negyedben terítik a kopóréteget, ezért teljes útlezárás lesz – tette közzé Gyergyószentmiklós önkormányzata Facebook-oldalán. Ennek kapcsán jártuk be azokat az utakat, ahol munkálatok folynak, illetve ahol esedékesek lennének, megnéztük, miként állnak jelenleg ezek a beruházások.

mindössze a zöldfelületeknek szánt helyek üresek még, de nem is lenne ajánlatos ilyenkor – 5 Celsius-fokos hőmérsékletben – cserjéket, fákat ültetni, gyepesíteni.

A Bucsin negyedi szakaszon több helyen láttunk munkásokat, akik a járdákon dolgoztak, az aknafedelek körül véglegesítették a térkövezést, illetve az úttesten is dolgoztak a hasonló aknatetőknél. Vannak még tennivalók itt, de ezek pár napon belül befejeződhetnek – legalábbis úgy tűnik, laikusként szemlélve.

Ottjártunkkor éppen beton szegélyköveket helyeztek el az úttest közepén, sávelválasztó sziget épült. Egyébként aszfaltozógép, úthenger és más munkagépek is várják itt, hogy munkába állítsák őket.

Innen a városközpont felé kanyarodtunk, hogy a Márton Áron utcában is megnézzük az útmunkálatokat. A kockakő-burkolat legnagyobb része elkészült, de

a Szent Miklós templom környékén még járdát kell építeni, és még van tennivaló ott is az aknatetők körül.

A mobilitási tervet érintő munkálatok felleltározása után megnéztük azt is, hogy a Halász, Békény, Dózsa György utcákban történt-e előrelépés. Ott már tavasszal is csak másfél-kéthetes munka volt hátra, például az utak találkozásánál az aszfaltozás és az aknatetők körüli teendők. Nem láttunk semmilyen új eredményt, ám mivel még hátravan másfél hét az évből, elvileg lenne idő ezt is befejezni.