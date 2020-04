Megnevezték, hogy kiknek kell fizetniük Udvarhelyi Média Kft. ügyében

Az Udvarhely napilapot kiadó Udvarhelyi Média Kft. létrehozására és fenntartására összesen több mint 800 ezer lejt költöttek. Több mint 500 ezret szabálytalanul • Fotó: Barabás Ákos

A csődeljárás lebonyolításával megbízott Transilvania Interconsult – amellett, hogy kimondja, hogy jogtalan volt a médiavállalkozás törzstőkéjének többrendbeli megemelése – azt is megállapította, hogy

A bíróság 2018 októberében nevezte ki a csődbiztost, aki 2018 decemberében kérte a cég hitelezőitől, hogy nyújtsák be követeléseiket, ennek Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala akkor eleget is tett.

Legutóbb arról írtunk, hogy 2018-ban egyszer, tavaly pedig háromszor (legutóbb 2019. október 23-án) került napirendre az Udvarhelyi Média Kft. ügye a Hargita Megyei Törvényszéken. Az ügy a csütörtöki soros önkormányzati ülésen is terítékre kerül: a napirendet utólag a polgármesteri hivatal kiegészítette azzal a határozattervezettel, hogy

Tizenkét személyt neveznek meg

Gálfi Árpád tehát polgármesteri rendeletben összegzi: a hatósági döntéseket alapul véve

kamatostul összesen 787 310 lejt köteles behajtania azokon, akik a kárt okozták.

Mivel azonban az Udvarhelyi Média Kft. fizetésképtelenné vált, ezért a várost ért kárt azoknak kell megtéríteni saját vagyonukból, akik törvénytelenül hagyták jóvá a többrendbeli törzstőke-emelést, azaz

a helyi önkormányzati képviselő-testület 2012 és 2016 között megválasztott 19 tanácsosából 11-nek, valamint Farkas György korábbi városmenedzsernek.

Mint ismeretes, a Bunta Levente kezdeményezésére létrehozott cég fenntartását az akkori RMDSZ-frakció 11 tagja támogatta, az ellenzékben lévő EMNP-s és MPP-s önkormányzati képviselők minden törzstőke-emeléskor tiltakoztak, így a felelősség őket nem terheli.

Az eset pikantériája, hogy Székelyudvarhely jelenlegi önkormányzati képviselő-testületének egyes tagjai maguk is érintettek az ügyben. „Úgy vélem, hogy a csütörtöki ülés napirendjére tűzött, ügyvédfogadási határozattervezet kapcsán az érintett tanácsosoknak nem szabad részt venniük az tervezet megvitatásán.

Az elfogadáshoz egyszerű többség kell, így akkor is meglesz a testületben a kvórum, ha az érintettek nem vesznek részt a szavazásban”

– magyarázta a jegyző.

Az előzményekről



Az ügy még 2016-ban kezdődött, amikor a számvevőszék kivizsgálást tartott az Udvarhelyi Média Kft. kapcsán: hosszas jelentésben tárta fel a médiavállalkozás addig homályos pénzügyi hátterét. Mint kiderült, a létrehozás és a többszöri törzstőke-emelés, valamint a folyamatos veszteséges működés következtében a cég két év alatt összesen 855 268 lejt emésztett fel a város pénzéből. A számvevőszék summázásként összesen 529 344 lejes veszteséget állapított meg. A veszteséges működésen túl a számvevőszék az Udvarhelyi Média Kft. működtetése kapcsán is többrendbeli szabálytalanságot állapított meg. Mivel a cég közpénzből működött, legalább öt személyből álló vezetőtanácsnak kellett volna irányítania, ennek ellenére 2014-ben és 2015-ben a cég vezetéséért öt helyett folyamatosan mindössze egy személy felelt: 2014-től 2015. november 2-áig Farkas György akkori városmenedzser (a médiavállalkozáson belül ezért nem kapott munkabért), majd feladatait Molnos Zoltán vette át (ám az átvétel szabályossága is vitatott). A számvevőszéki jelentés értelmében az ügyvezetőnek egyebek mellett nyilvános költségvetést, marketingstratégiát is kellett volna készítenie. Mindemellett a polgármesteri hivatal Bunta Levente mandátuma alatt 10 ezer lejes reklámszerződést kötött a város saját újságjaként közpénzből fenntartott lappal, aminek értelmében különböző hirdetések, közlemények jelentek meg.