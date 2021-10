Megmentik a szalagokon megőrzött értékeket

• Fotó: Gergely Imre

régi tévés munkatársak segítségét kérte, akik egyrészt érzelmileg is kötődnek az általuk készített anyagokhoz, de másoknál jobban is ismerik ezeket a 20–25 éve készült műsorokat.

A híradókból lekövethető, hogy mi miért és hogyan történt az adott időszakban, ami a város történelméhez ad fontos adalékokat, de találkozhatunk itt olyan személyiségekkel is, akik ma már nincsenek közöttünk, például Karancsi Sándor vagy Páll Lajos festőművész, továbbá Kercsó Attila költő alakját, hangját is megőrizték a szalagok – mutatott rá Vincze Csilla. A mostani munkához

a könyvtár a szívesen fogadná, ha az emberek felajánlanák számukra a már nem használt, de jó állapotban lévő videólejátszóikat, illetve önkéntes munkára is szükség lenne.

Cél azonban az is, hogy egy korszerű, modern eszközökkel felszerelt digitalizáló műhely jöjjön létre, és a könyvtárnak megnyílhatna a digitális részlege is, ahol bárki hozzáférne a szakszerűen katalogizált filmanyagokhoz. Az is az elképzelésekhez tartozik, hogy idővel bárki behozhassa a tulajdonában lévő VHS-kazettákat, és azokat is digitalizálni lehetne. Egy lakodalom felvétele is lehet kordokumentum, ilyen felvételek segítettek a gyergyói tánc kutatásában is – hangzott el.