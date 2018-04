Meglepte az udvarhelyi városvezetést, hogy milyen sokat kell még költeni a csereháti lakásokra

Nagyobb összeggel kell hozzájárulnia Székelyudvarhely önkormányzatának ahhoz, hogy az Electrica Rt. bevezesse az áramot a Cserehát-negyedben épülő szociális tömbházlakásokba – derült ki a csütörtöki képviselő-testületi ülésen. Ezenkívül arról is döntöttek a városatyák, hogy pályázatot nyújtanak be a Székely Támadt-váron belüli fejlesztések, valamint a kisiparosoknak tervezett inkubátorház megvalósítása érdekében.

• Fotó: Barabás Ákos

Idejében hozzáfoghatott a polgármesteri hivatal a közutak karbantartásához, ami egy tavaly megkötött keretszerződésnek köszönhető – jelentette be Gálfi Árpád polgármester. Emlékeztetett arra is, hogy uniós pályázatokat nyújtottak be, és ha nyernek, összesen tizenhét utcában végezhetnek infrastrukturális fejlesztéseket: a gyalogos-, az autó- és a bicikliút, valamint a zöldövezet és a buszmegállók is megújulnak. Ehhez 16 millió eurós támogatást igényeltek.

Nőnek az adók

Az önkormányzat jóváhagyta a helyi adók és illetékek alapszintjének inflációhoz igazodó növelését – erre törvény kötelez. Példaként elhangzott, hogy ez az épület-, terület- és járműadókat, valamint az építkezési engedélyek kibocsátását és a büntetéseket érintik, de ide tartozik minden fix összegű vagy fix összegből kiszámolt más adónem is. Az infláció 1,3 százalékos. Bíró Jolán MPP–EMNP-koalíciós képviselő kérésére elhangzott, hogy

míg egy kétszobás lakás esetében eddig 154 lej adót kellett fizetni, ez mostantól 156 lejre módosul.

Drága hozzájárulás

A költségek 41 százalékát, vagyis mintegy 100 ezer lejt kért a várostól az Electrica Rt. vezetősége azért, hogy rácsatlakoztassák a Cserehát-negyedben épülő szociális tömbházlakásokat a villamossági hálózatra – hangzott el az ülésen. Orbán Árpád alpolgármester nemtetszését fejezte ki ez ügyben, hiszen jelentős hozzájárulásról van szó. „Én még kardoznék ezzel egy kicsit, de ebben az esetben kétségessé válhat annak a negyvennyolc lakónak a helyzete, akik ősszel költöznének be a lakásokba” – fogalmazott.

Gálfi kijelentette, őt is meglepte a magas összeg, ezért – bár tudja, hogy a szolgáltató a törvényeket alkalmazva jár el – a jövőben jobban utána fognak nézni, hogy miként is történik ez a számolás.

Benedek Árpád Csaba, az RMDSZ frakcióvezetője rámutatott, még a város hozzájárulásának mértékével kapcsolatos tanulmány elkészülte előtt kell egyeztetni a villamossági vállalat munkatársaival, hiszen a későbbiekben nincs lehetőség változtatni az arányokon.