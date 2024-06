Megkönnyíti és segíti a pedagógusok munkáját ez a digitális eszköz

A hagyományos oktatási rendszerben a pedagógus előadói képességeivel, tekintélyével, kiállásával alapozta meg hitelességét. Ma azonban ezt ki kell egészíteni a vizualitással is, hiszen az alfa generáció már egy digitális világba született bele, amelynek alapja a képi világ, a vizualitás.

Már az elmúlt években elkezdődött a folyamat, és elég sok osztályt felszereltek okostáblákkal, de folyamatban van még a pályázat, és az év végéig minden iskolai osztály, ahol kérték, fel lesz szerelve okostáblákkal – tudtuk meg Horațiu Lobonțtól, az önkormányzat iskolákért felelős igazgatóságának vezetőjétől. Bár pontos adatot nem kaptunk arról, hogy hány iskolában vannak okostáblák ma Marosvásárhelyen, de azt elmondta, hogy vannak olyan osztályok is, ahol nem igényelték még, főként amiatt, mert az idősebb pedagógusok nem biztosak benne, hogy könnyen el tudják sajátítani az okostáblák használatához szükséges ismereteket. Az igazgatóság képviselője elmondta, hogy

A pedagógusok nagy része is alkalmazkodik az okostábla használatához

– tehát helyettesíti a régi, jól megszokott krétatáblát is.

azért szereti használni, mert minden kéznél van: ha kell, dalokat hallgatnak, a tanulók az iskolai projekteket is digitálisan készítik el otthon és a táblán mutatják be az osztálynak, de írnak is rajta.