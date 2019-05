Megkerülhetetlen az RMDSZ politikai ereje Borboly, Tánczos és Korodi szerint

Képünk illusztráció • Fotó: Veres Nándor

Ezzel Tánczos Barna is egyetértett, aki szintén úgy fogalmazott: az RMDSZ a romániai politikai színtéren továbbra is megkerülhetetlen politikai erő. „Sokan temették az RMDSZ-t, az erdélyi magyarság közös összefogását, és azt az erőt, amelyet az erdélyi magyarság képviselni tud a romániai politikai színtéren. Erre rácáfolt több mint 470 ezer választópolgár, és számszerűsítve is egy olyan eredményt tudtunk elérni, amely precedens nélküli az európai parlamenti választásokon. A mi munkánk a legnehezebb, hiszen mi nem politikai párt vagyunk, mi nem tudjuk megengedni magunknak azt a luxust, hogy egyik vagy másik politikai nézettel bíró magyar embert kizárjunk, ezért segítségünkre volt a Magyar Polgári Párttal kötött megállapodás” – emelte ki a szenátor, utalva arra a Mezei János MPP-elnök és Vincze Lóránt FUEN-elnök által aláírt megállapodásra, amellyel a romániai magyar érdekképviselet erősítését vállalták a felek. Tánczos hozzátette: ettől eltekintve azt is tudni kell, hogy „a munka dandárját az RMDSZ vitte, az a szervezet, amely képes egy ilyen kampányt megszervezni, képes egy hatékony mozgósítási rendszert működtetni, és olyan célokat kitűzni, amelyekkel azonosulni tudnak az erdélyi magyar emberek.”

Korodi Attila arról beszélt a hétfői találkozón, hogy az ősszel eldől, hogy a következő hét évben milyen költségvetésből gazdálkodik majd az Európai Unió, és hogy ezt a költségvetést milyen arányban fordítja vidék-, infrastruktúra- és gazdaságfejlesztésre vagy más szociális ágazatok fejlesztésére.

Ebben a vonatkozásban nagyon nagy feladata van a képviselőinknek, szerencsére Winkler Gyula ebben gazdasági szakemberként felkészült, így végig tudja vinni azt a fajta folytonos munkát, ami szükséges. Örülök annak, hogy a választási kampányban lehetőségünk volt a választóinkkal az Európai Unióról, lehetőségekről, feladatokról, reformokról beszélni, ezt kevés politikai alakulat tudta megengedni magának

– hangsúlyozta a képviselő.

Egy, a magyarországi eredményeket firtató újságírói kérdésre Tánczos Barna úgy fogalmazott: megnyugtatók és jók, illetve azt bizonyítják, hogy a Fidesz-KDNP továbbra is élvezi a választók bizalmát.

Tarolt a Fidesz-KDNP Magyarországon, íme, az eredmények A Fidesz-KDNP nyerte a vasárnapi európai parlamenti (EP-) választást, a kormánypártok 13 mandátumot szereztek, míg az ellenzék összesen nyolc képviselőt küldhet majd Brüsszelbe: a Demokratikus Koalíció (DK) négyet, a Momentum kettőt, az MSZP-Párbeszéd és a Jobbik pedig egyet-egyet.

„Az az eredmény, amit a jelenlegi kormánykoalíció el tudott érni, garancia egy erős Kárpát-medencei magyar képviseletre Brüsszelben.

Ugyanazt a nyelvet beszéljük, értjük egymást, ugyanazok a céljaink, ugyanúgy látunk nagyon sok mindent Európában, és úgy érezzük, hogy reformra van szükség az Európai Unióban.

Az egyik legfontosabb téma, amellyel többek között ez a Kárpát-medencei magyar összefogás foglalkozni fog, az a Minority SafePack, ebből a szempontból mindig élveztük a bizalmát, és segítségére számíthattunk a jelenlegi kormánykoalíciónak” – zárta Tánczos arra a 2013-as polgári kezdeményezésre utalva, amelynek célja, hogy jogalkotásra bírja az Európai Uniót az őshonos nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmének érdekében, és amelyet több mint 1,3 millióan támogattak aláírásukkal.