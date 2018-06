Megismertetik a néptánc hatalmas összetartó erejét

A csíkszentsimoni Kükürcsin a Csűrdöngölő gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozón • Fotó: Hargita Nemzeti Székely Népi Együttes

Csíkszentsimonban az akkori ifjúsági szervezet, a Szefite kezdeményezésére 2004-ben alakult néptánccsoport, amelynek tagjai simoni és csatószegi gyerekekből, fiatalokból álltak. A csoportot Geréd Mónika vezette 2006-ig, majd külön kezdték tartani a táncoktatást a csatószegieknek és a simoniaknak, Miklós Mária, Csató Anna és Kópi Zita csoportvezetők irányításával.

A kezdetektől Kósa Gabriella és Ábrahám Róbert, a Hargita együttes táncosai oktatták a gyerekeket, majd Rigmányi Lajos és Petres Enikő. 2012-től vette át az oktatói feladatokat és a csoportok vezetését is Sándor Katalin. Amikor 2015-ben gyereknevelési szabadságra ment, kollégáit, János Gabriella, Bíró Enikő, Lackó Benedek Tünde és Bara Szabolcs néptáncosokat kérte meg, hogy tanítsák a tánclépéseket, mivel fontosnak tartotta, hogy ne szűnjenek meg a csoportok. 2017 óta pedig Gábor Dénes segít az oktatásban.

HIRDETÉS

Mindig volt kicsi és nagycsoport. Az alapokat tanítjuk meg nekik, és ha valaki efelé szeretne majd a későbbiekben irányulni, már van egy kapaszkodója. Az óvodásoknak és az 1–4. osztályosoknak jórészt népi gyerekjátékokat, ritmusjátékokat, gyerekdalokat, mondókákat tanítok, felcsíki alapot és moldvai táncokat. A népi gyermekjátékok jól megalapozzák majd a néptánctanulást. Az iskolában, óvodában ezt nem mindig kapják meg, pedig az egyik legfontosabb tevékenység kellene legyen, de itt a csoportban kikerekítjük az egészet, pótoljuk

– magyarázta az oktató.

A csoportvezető hangsúlyozta, ők a „faluért vannak”, többnyire ezért otthon vannak fellépéseik, nagyobb ünnepeken, falunapokkor, húsvétkor, karácsonykor, az öregek napja alkalmából örvendeztetik meg a közösséget egy-egy produkcióval, és volt már közös fellépésük a Csíkszentsimoni Fúvószenekarral is.

Részt vesznek a csíkszeredai Csűrdöngölő találkozón, a nagyok csoportjával az Ezer Székely Leány Napján, 2014-ben házigazdái is voltak a rendezvénynek. A tusnádfürdői gyermek- és ifjúsági néptánctalálkozókra, valamint az alcsíki néptánccsoportok találkozójára is elmennek. Házigazdái és társszervezői a Csíkszentsimoni Művésztábornak. Idén július 25. és augusztus 3. között tartják a tábort, amely a kapcsolatépítésre is kiváló, Makóról is várnak vendégeket. Ugyanakkor tervezik, hogy nyár végén a csíkszentsimoni táncosok látogatnak majd a magyarországi településre.

A csoport költségeit Csíkszentsimon Polgármesteri Hivatala, valamint a gyerekek szülei állják.

Az oktatók ősszel bemennek az osztályokba, és új tagokat igyekeznek toborozni, mivel fontosnak tartják, hogy már kicsi korban kialakuljon a helyes testtartás, hogy a rendszeres testmozgáson túl fejlesszék a gyerekek állóképességét, ritmusérzékét, megtanítsák őket a magyar néptáncokra, népdalokra, csárdáslépésekre, gyermekjátékokra. Mindezt vidám hangulatban, játékos formában.