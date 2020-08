Meghosszabbodott a várakozási idő a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályán

Folyamatosan érkeznek a mentőautók a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályára. Enyhébb panaszok esetében hosszú a várakozási idő • Fotó: Pinti Attila

Az tény, hogy nem fertőzött, más betegségekben szenvedő udvarhelyszéki betegeket továbbra is átszállítanak a csíkszeredai kórházba, de a sürgősségi eseteket helyben is ellátják

– sorolta Kacsó Jolán. Hozzátette: ahogy más országok és városok sürgősségi osztályain, úgy a csíkszeredai kórház sürgősségi osztályán is megtörténik, hogy kell várni, de nem hat órát. Egy ujjtöréssel előfordulhat, hogy néhány órásra is kinyúlik a várakozási idő akkor, ha olyan szakorvosra van szükség, aki éppen a műtőben van. A beteget azonban ez idő alatt is felveszik, elkészítik számára a röntgenfilmet, ha szükség van rá, akkor kap fájdalomcsillapítót. A szakorvosok adott időn belül lemennek a sürgősség hívására, ez akkor csúszhat, ha az adott orvos épp a műtőben van.

Az elmondottakat Kacsó Jolán, a csíkszeredai kórház sürgősségi betegellátó egységének vezetője is megerősítette, aki azt is elismerte, hogy

A védőruha hátránya

Ettől eltekintve Kacsó Jolán elismerte, hogy a koronavírus-járvány kezdete óta a védőintézkedések miatt megnőtt kissé a várakozási idő a sürgősségi osztályon. Mint mondta,

a koronavírus-fertőzés gyanújával a sürgősségi osztályra szállított betegek ellátása – általában napi egy-három eset – miatt fordul elő az, hogy esetenként és időnként többet kell várni, illetve, hogy asszisztens kezdi el a beteg ellátását.

A külön kórterembe kerülő fertőzésgyanús esetek ellátására ugyanis az orvosnak teljes védőruházatba kell beöltöznie, és miután bement az adott kórterembe, addig ott marad, amíg az eset meg nem oldódott. Hasonlóképpen

teljes védőöltözetben végzik a piros kódos, tehát a legsúlyosabb esetek ellátását, az előírás szerint itt mindenkit potenciális fertőzöttként kezelnek.

Korábban az orvos átlépett egyik kórteremből a másikba, egyik betegtől a másikhoz, ellenőrizte az állapotát, visszament, ez most a járvány miatt nem lehetséges. Ugyanakkor

a sürgősségi osztályon továbbra is egyszerre egy orvos dolgozik, az orvoshiány még mindig nagy problémája ennek az ágazatnak.

A rezidens orvosok, akik az elmúlt hónapokban segítették a munkát, már visszatértek az egyetemi központokba dolgozni, most is vállalnak még ügyeletet, de kevesebbet. Így az egység két alkalmazott orvosa, továbbá bedolgozók biztosítják a sürgősségi ellátást, amelynek lebonyolításába szükség esetén az intenzív terápiás orvosok és a többi szakorvos segít be. „Az orvoshiányt többször jelezte a kórház a szakhatóságok fele, kértünk szakorvosokat és rezidenseket. Utóbbiakat kaptunk egy időre, szakorvosokat is átirányítottak Székelyudvarhelyről, de az a két orvos egy hét csíkszeredai munka után hazament.

Országszinten rezidensek áthelyezésével segítették a nehéz helyzetben lévő kórházakat, sürgősségi szakorvosok áthelyezése viszont nem jellemző, mert gyakori ezen a téren az orvoshiány, máshol is fennáll ez a probléma

– hangsúlyozta Kacsó Jolán.