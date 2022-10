Utalták a 250 lejes támogatások harmadik részletét

Harmadjára is feltöltik október 24–31. között 250 lejjel azokat a szociális kártyákat, amelyeket a Támogatás Romániának program keretében kapnak a rászorulók. A másik jó hír pedig az, hogy úgy tűnik, van esély a program meghosszabbítására.

November közepéig azoknak is ki fogják állítani és kézbesíteni a szociális kártyákat, akik a támogatás második részletének utalása után léptek be a kedvezményezettek kategóriájába. A 250 lejes támogatás folyosítására esetükben november végéig sor kerül.

Ilyen esetek is történtek, mint ahogy olyan is, hogy valaki özvegységi nyugdíjra váltott a rendes nyugdíja helyett, mert az elhunyt férje jóval nagyobb nyugdíjat kapott, de így már nem 1500 lej alá esett a nyugdíja, s nem volt jogosult. Mint ahogy az is megtörténik, hogy közben lesz valaki jogosult, mert nyugdíjba ment, mert munkanélküli lett, vagy történt valamilyen jövedelemkiesés a családban az utóbbi időkben” – mondta Csép Éva Andrea.