Meghiúsulhat Marosvásárhely amúgy is vitatott dél-koreai kapcsolata

Bár az RMDSZ-tanácsosok zöme azt szerette volna, hogy szeptember derekán egy hétre közpénzen utazzon egy négyfős küldöttség Szöulba, Vass Levente, a szervezet elnöke jónak tartja, hogy az önkormányzat mégsem fogadta el a javaslatot. Amennyiben az önkormányzat nem módosítja álláspontját, könnyen megeshet, hogy megszakad Marosvásárhely dél-koreai kapcsolata, amelyet Li Man Hi állítólagos szektavezető miatt amúgy is sokan elleneznek.

Archív • Fotó: Haáz Vince

Az RMDSZ-tanácsosok többsége igennel voksolt az újabb dél-koreai útra, ám mivel a Szabad Emberek Pártja (POL) három képviselője ellenezte, a szociáldemokraták és liberálisok álláspontja megoszlott, nem gyűlt össze a kellő támogatás.

A határozattervezet szerint szeptember 14. és 20. között négyfős küldöttség utazott volna az ázsiai fővárosba.

Szektásoktól tartanak Marosvásárhelyen A marosvásárhelyi városvezetés és a dél-koreai Li Man Hi közötti együttműködés kapcsán kongat vészharangot a POL néhány tanácsosa, állítva, hogy Li Man Hi az Élet Fájának és a Mennyek Királyának nevezi magát, azt hirdetve, hogy nélküle nincs megváltás.

A POL már hónapokkal ezelőtt felhívta a figyelmet, hogy az interneten terjedő információk szerint az úgymond világbékéért küzdő Mennyországi kultúra, világbéke, fény visszahozása (HWPL) elnevezésű szervezet – amellyel nemrég Dorin Florea polgármester együttműködési egyezményt írt alá – azt lényegében egy szektavezér irányítja, Li Man Hi, aki „a megígért pásztornak” nevezi magát. Amint beszámoltunk róla, azok után, hogy a polgármestere városszerte ingyen helyszínek biztosítását vállalta a dél-koreai szervezet számára,

a Szabad Emberek Pártja (POL) a marosvásárhelyi egyházakat is megkereste, arra kérve, foglaljanak állást az együttműködéssel kapcsolatosan.

„Paul Kim baptista lelkész több internetes fórumon is felhívja a figyelmet Li Man Hire, és ugyanígy tesznek a dél-koreai szektákkal foglalkozó lapok is, amelyek szerint Li Man Hi az Élet Fájának és a Mennyek Királyának nevezi magát, azt hirdeti, hogy nélküle nincs megváltás, sem örök élet, sem Mennyország.

Li Man Hi azt állítja, hogy a kálvinista ideológia (...) a Sátán ideológiája, a felekezetek Jézus ellen beszélnek és korruptak lettek

– olvasható a POL az egyházi vezetőknek eljuttatott levelében. Erre reagálva, Oláh Dénes római katolikus főesperes felháborítónak, szégyennek és gyalázatnak tartotta, hogy a magyar tanácsosok, és – nemzetiségtől függetlenül –

a magukat keresztyénnek valló helyi képviselők májusban megszavazták az együttműködést a HWPL-szervezettel és annak vezetőjével.

Ennek előzménye, hogy a tavaly ősszel az RMDSZ-vezetés intését figyelmen kívül hagyva, Makkai Gergely alpolgármester elutazott Szöulba, a világbékéről szóló konferenciára. Mint hangsúlyozta, egy szó nem esett a vallásról, mindenki, szervezők és meghívottak, államelnökök és kormányfők a világbéke megteremtésének fontosságáról beszélt.

Lapunk megkeresésére Vass Levente, az RMDSZ marosvásárhelyi elnöke úgy vélekedett, hogy a vallásszabadság évében nem a szervezet feladata a dél-koreai partnerekről ítélkezni.

Kisebbségként támogatnunk kell a másságot, azonban nem látom milyen haszna lehet Marosvásárhelynek ebből az egész dél-koreai kapcsolatból

– válaszolta Vass, hozzátéve, hogy jónak tartja, hogy az önkormányzatban nem sikerült elfogadtatni az újabb ázsiai kiruccanás költségtérítését. Lapértesüléseink szerint a polgármesteri hivatal még tesz egy próbálkozást, augusztus 9-re rendkívüli tanácsülést hív össze a kérdés újratárgyalására.