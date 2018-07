Szektásoktól tartanak Marosvásárhelyen

A marosvásárhelyi egyházi vezetőket kérte fel a Szabad Emberek Pártja (POL), hogy foglaljanak állást a marosvásárhelyi városvezetés és Li Man Hi közötti együttműködés ügyében, azt állítva, hogy a dél-koreai vezető egy vallási szervezetet is létrehozott és működtet, amelynek képviselőit nem szabadna beengedni Marosvásárhelyre. Oláh Dénes római katolikus főesperes felháborítónak tartja, hogy a város magyar tanácsosai beleegyeztek az együttműködésbe. Makkai Gergely alpolgármester szerint a levél aláírói nem mondanak igazat.

A református és római katolikus egyházakhoz is eljuttatott levelükben a POL képviselői felhívják az egyházi elöljárók figyelmét, hogy a Mennyországi kultúra, világbéke, fény visszahozása (HWPL) elnevezésű szervezet vezetője, Li Man Hi – akivel Marosvásárhely polgármestere együttműködési egyezményt írt alá –

„a megígért pásztornak” nevezi magát.

„Paul Kim baptista lelkész több internetes fórumon is felhívja a figyelmet Li Man Hire, és ugyanígy tesznek a dél-koreai szektákkal foglalkozó lapok is, amelyek szerint Li Man Hi az Élet Fájának és a Mennyek Királyának nevezi magát,

azt hirdeti, hogy nélküle nincs megváltás, sem örök élet, sem Mennyország.

Li Man Hi azt állítja, hogy a kálvinista ideológia (...) a Sátán ideológiája, a felekezetek Jézus ellen beszélnek és korruptak lettek” – olvasható az egyházi vezetőknek eljuttatott levélben.

Ingyen biztosítanak helyszínt

A POL képviselői emlékeztetnek, hogy tavaly a marosvásárhelyi tanácsban az RMDSZ, a PNL és a PSD tanácsosai megszavaztak ötezer eurót, hogy a város küldöttei részt vehessenek a HWPL béke-csúcstalálkozóján. A küldötteket Makkai Gergely vezette. Idén májusban a helyi képviselő-testület RMDSZ-es, PNL-s és PSD-s tanácsosai megszavaztak egy együttműködési egyezményt a marosvásárhelyi polgármesteri hivatal, illetve a HWPL, Li Man Hi szervezete között, és Dorin Florea, valamint Li Man Hi alá is írta ezt a egyezményt, amely alapján

a városháza ingyen biztosít helyszínt Marosvásárhely-szerte a szervezet képviselőinek.

„A memorandumban kulturális cseréről egyeztek meg Marosvásárhely város és a HWPL közütt. Ki fog jönni Li Man Hi részéről? Békeharcosok, vagy toborzók a vallásos csoport részéről? Mikor a vásárhelyi fiatalok a kölcsönös tapasztalatcsere során Koreába fognak menni, messze az otthonuktól mit fognak ott tanulni? Ellenezzük, hogy Li Man Hi, a román állam által el nem ismert vallási csoport vezetője támogatást és törvényességet kapjon a város vezetőségétől” – olvasható a levélben, amelyet Dan Mașca elnök, Pápai László, Tatár Lehel, Radu Bălaș helyi tanácsosok és Adrian Mureșan párttag írt alá.

Oláh Dénes: szégyen, gyalázat

Megpróbáltuk megtudni az egyházi vezetők véleményét a levél tartalmáról és a benne állítottakról. Az ortodox esperesi hivatalban – amelyet Olimpiu Zahan vezet – mindenki szabadságon volt. Dan Fodor görög katolikus esperes érdeklődésünkre azt mondta, megkapta a levelet, de nem volt ideje tanulmányozni, így nem kívánja kommentálni. Lőrincz János, a Marosi Református Egyházmegye esperese nem olvasta még a levelet.