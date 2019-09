Meghirdette gyerek- és ifjúsági bérleteit a Figura Stúdió Színház

A gyergyószentmiklósi Figura Stúdió Színház évek óta hirdet óvodások, iskolások számára bérleteket. A 2019–2020-as évadban is több korosztály számára biztosítanak lehetőséget, hogy több előadást tudjanak megnézni kedvezményesen.

• Fotó: Gergely Imre

Az óvodások az Udvarhely Bábműhely előadásában Rengeteg Ábel és Kürtős Kata kalandjait tekinthetik meg, majd a kolozsvári Puck Bábszínház látogat Gyergyószentmiklósra, Lázár Ervin meséje alapján a Szegény Dzsoni és Árnika című bábelődást mutatják be a kicsiknek. A számukra kínált bérlettel megnézhetik még november 4-én a sepsiszentgyörgyi Cimborák Bábszínház Bálna Béla című darabját is, valamint a Kalamajka koncerten is részt vehetnek.

A kisiskolásoknak is négy programot ajánlanak. Lázár Ervin meséje nyomán Dávid A. Péter rendezi a Négyszögletű kerek erdőt jövő év elején, a székelyudvarhelyi Tomcsa Sándor Színház Böszörményi Gyula Hótündérét mutatja be, a Csíki Játékszín pedig Szilágyi Andor Leánder és Lenszirom című művét kínálja számukra.

Az I–IV. osztályosok is részt vehetnek a sepsiszentgyörgyiek Kalamajka koncertjén. Az V–VI. osztályosok a koncert helyett a gyergyószentmiklósi Játszínkék színjátszó csoport előadását tekintheti meg. A Grimm testvérek műve alapján készült A Brémai muzsikusok című produkció lesz az első előadás a bérletrendszerben, ezt október 1–3. között játsszák – tudtuk meg Kozma Pétertől, a Figura Stúdió Színház közönségszervezőjétől.

A VII–VIII. osztályosok számára lesz a legbővebb kínálat,

a budapesti Népművészeti Kft. 7 nap és a Világgá mentem című előadással érkezik Gyergyószentmiklósra, emellett a Négyszögletű kerek erdőt és a szintén figurások által játszott Marie Jones: Kövekkel a zsebében című darabot láthatják. A bérlet keretében megtekinthetik a gyergyószentmiklósi Szín-kron Csoport Idő! Most! című előadását is.

A középiskolások ebben a színházi évadban három figurás előadást láthatnak, Martin McDonagh Macskabaj című darabját, amely a No Sugar zenekar közreműködésével jött létre, a Barabás Árpád által rendezett Abigail buliját és a Füst, avagy a színház elfoglalása című produkciót.

A gyerek- és ifjúsági bérletek ára egységesen 20 lej.