Meghaladja a félmillió lejt a vadak által idén okozott károk összértéke

Mezőgazdasági károk 2-3 hektárnyi területen keletkeztek a vadak garázdálkodásai során, ugyanakkor 83 méhkaptárt is tönkretettek a medvék. A mezőgazdasági károk mértéke egyelőre alacsony, azok ugyanis a tapasztalatok alapján a gabonafélék, főként a takarmányként termesztett silókukorica érése közeledtével kezdenek majd megszaporodni.

A kárbejelentések számát, illetve a veszteségek összértékét tekintve nagyjából az elmúlt évekhez hasonló az idei esztendő is

– mondta el kérdésünkre Domokos László József.

A károsult gazdák idén összesen mintegy 600 000 lej értékben nyújtottak be kártérítési igényt a megyei környezetvédelmi ügynökséghez, az összegnek közel a felét – 251 000 lejt – már meg is kapták a jogosultak, de a hátramaradt összeg megítélésére vonatkozó procedúrák is folyamatban vannak – tájékoztatott az ügynökség igazgatója.

Kérdésünkre elmondta, kicsit bürokratikus a folyamat, ugyanis a kárfelmérést az elbírálás követi, jegyzőkönyveket, iratcsomókat kell készíteni, majd a szaktárcától kell igényelni a kártérítést, a pénzt pedig az ügynökségnek folyósítják, onnan utalják át a károsultak bankszámláira. De még úgy is, hogy kicsit bonyodalmas az eljárás,