Meggyújtották az első gyertyát Csíkszereda adventi koszorúján

Meggyújtották vasárnap az első gyertyát a csíkszeredai városi karácsonyfát körülölelő adventi koszorún, amelyet idén először a központi parkban helyeztek el. Ezzel párhuzamosan a parkban és környékén a díszkivilágítást is felkapcsolták.

• Fotó: Pinti Attila

Többen a helyszínről, mások pedig az online közvetítés által kapcsolódtak be advent első vasárnapján a csíkszeredai gyertyagyújtási ünnepségbe, amelyet rendhagyó módon nem a Majláth Gusztáv Károly téren, hanem a központi parkban tartottak.

A korábbi helyszínen is felállítottak ugyan egy kisebb fenyőt, de a városi karácsonyfa és az ezt körülölelő adventi koszorú idén a parkban kapott helyet.

„Rendkívüli napokat élünk, feje tetejére állt az egész világunk. Az idei advent pont emiatt legyen is más. Ma a katolikus vallás szerint a hit gyertyáját gyújtjuk meg az adventi koszorún. Azt kívánom minden szeredai lakosnak, hogy azzal egyidőben gyúljon meg a hit lángja a lelkünkben is. Kezdjünk el hinni abban, hogy ahogy eljön a Megváltó, úgy biztosan eljön az újrakezdés is, és helyreáll a világunkban a rend” – húzta alá a polgármester.