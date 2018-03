Meggylikőrt és bort is ivott a Libánban újból garázdálkodó medve

Betört ablakok, felfeszített ajtók, vérfoltok, medvenyomok a hóban, sőt egy üres meggylikőrös üveg – ez a kép fogadta szombat délelőtt Libánban az embereket. A szombati immár a harmadik ilyen reggel volt, amikor azt tapasztalhatták, ismét házakba tört be a medve. Eddig még csak három juh elpusztulása és nem túl jelentős értékű rongálások jelentik a károk mérlegét, de a helyiek félelme csak fokozódik a rendszeressé vált medvejárás miatt.

Vérnyomok és befeszített ajtó: a medvejárás egyik helyszíne • Fotó: Gergely Imre

Aztán egy távolabbi házban kutakodott tovább. Ez kedvenc helye lehet, mert a tulajdonos már háromszor kellett megjavítson több ablakot és ajtót is medvejárás után.

A medve szombat hajnalban tört be két házba is.

– meséli egy libáni lakos. Felébredt álmából a tavaly is sok gondot okozó vadállat, ott folytatja, ahol abbahagyta.

Egyre ügyesebb az állat

A gyergyószentmiklósi Székely Istvánt éppen a javítási munka közben találtuk, egy betört ajtó, egy sarkából kifeszített másik bejárat és egy hátsó ablak adott ezúttal munkát neki. Elmondta,

az első látogatás során a medve egy kilogramm cukrot vitt el, és egy másik alkalommal egy flakonból bort ivott.

Egyéb élelmet nem tartottak a házban, de más semmi nem tűnt el. Az állat egyébként komoly ügyességre tett szert a különböző házak feltöréséből tanulva.

Kihúzza a fiókokat, leszedi a polcokról, ami neki tetszik, kinyitja a hűtőszekrényt, kinyitja a pálinkásüveget.

A szombati medvejárás nyomait a helybéli Búzás Ágostonnal követtük, ő vette észre reggel a vért a havon, és értesítette a hétvégi házak tulajdonosait. Mutatta körben a házakat: ebbe is, abba is bejárt már az állat: Csak az elmúlt pár napban tíznél is több épületben tett látogatást – tette hozzá. Korábban volt, aki arra gyanakodott, hogy a károkat emberi rongálás okozza. De mivel egyik házból sem tűnt el soha semmi, nyilvánvalóvá teszi, hogy nem ember az elkövető. Egyébként

a friss hóban a nyomokból az is megállapítható: a medvén kívül más nem járt a házak körül.