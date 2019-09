Megfiatalodó Ifinapok Gyergyószentmiklóson

Csütörtöktől vasárnapig tart Gyergyószentmiklóson a tizenhatodik alkalommal megszervezett Ifinapok. Az eseményekbe fiatalok százai kapcsolódnak be, de a programokra szívesen várják a felnőttebbeket is.

Élelmiszergyűjtés az Ifinapokon. Visszatérő program. Archív • Fotó: Balázs Katalin

Az év legfontosabb szabadidős eseménye a gyergyószentmiklósi fiatalság számára az Ifinapok, amikor többnyire középiskolás, illetve felnőttkoruk első éveit taposó fiúk és lányok szerveződnek népes csapatokba, és vágnak bele a négy napon át tartó vetélkedősorozatba. Pár évente kicserélődnek a résztvevők, vannak, akik úgy érzik, „kiöregedtek” ebből, de mindig jönnek a fiatalabbak, akik tovább viszik az ifinapos életérzést.

Az utóbbi pár évben kissé visszaesett a lendület, kevesebb volt a csapatok száma, de most kiemelkedtek a hullámvölgyből, tizenegy csapat nevezett be a vetélkedősorozatba – mondta el az Ifitéka vezetője, Málnási Andrea. Ez nagyban köszönhető annak, hogy idén nyár elején megszervezték a hetedik-nyolcadik osztályosok számára a Shuupp-napokat, amelyet igazából az Ifinapok előszobájának szántak, és ahonnan a mostanra középiskolássá válók át is léptek a nagyobbak közé.

Ugyan a csütörtök délután kezdődő vetélkedősorozat próbái a benevezett csapatoknak szólnak, minden programszám nyilvános, bárki végignézheti, szurkolhat, és van néhány, amelyet jó lenne, ha minél többen megnéznének, végighallgatnának. Ilyen például a csütörtökön 18.10-kor kezdődő előadás, ahol Kalóz János György Nem félünk a farkastól címmel a szorongásról, pánikbetegségekről, azok okairól és legyőzésük módjáról beszél.

Pénteken 14.20 és 17.20 között zajlik az Azonosulj! című próba, amelyről előzetesen csak annyit árulnak el a szervezők, hogy az abban résztvevők olyan élethelyzeteket kell majd magukénak érezzenek, amelyek akár sokkolók is lehetnek, de amelyek egyébként mindenkivel megtörténnek vagy megtörténtek, és nem mindegy, hogyan oldjuk meg ezeket. Szintén

a nagyközönségnek is szól az élelmiszergyűjtés,

amely során a városi szeretetkonyhára visznek élelmiszer-adományokat a fiatalok. Felajánlásokat bárkitől elfogadnak, ezeket az Ifitéka irodájába lehet bevinni csütörtök délig.

Természetesen a koncertek sem zárt körűek. Pénteken este a Művelődési Ház előtti nagyszínpadon a Rafters és a 4S Street lép fel, szombaton a Salamon Ernő Gimnázium zenekara, vasárnap pedig a KentaurSoul és a No Sugar koncertezik.

A rendezvény négy napja alatt – hétfőn délelőttig – le lesz zárva a forgalom elől a Testvériség sugárút Művelődési Ház előtti szakasza. A 16. Ifinapok teljes programja a rendezvény Facebook-oldalán böngészhető.