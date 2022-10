Megérte tiltakozni: mégsem létesítenek kavicsbányát Bágy határában

Emellett az is zavarta a helyi közösséget, hogy a kitermelés miatt sérülhet a táj, ezért tiltakozásuk részeként természetfotó-pályázatot is szerveztek. Szintén veszélybe kerülhetne a projekt miatt egy, a helyiek által használt forrás, amely a kitermelésre szánt domb alján található.

A falu határába tervezett kavicsbánya ellen tiltakoznak a bágyiak, akik a településre vezető út megrongálásától, illetve a táj elcsúfításától is tartanak. A közösség egy 156 személy által aláírt beadványt juttatott el ezügyben a polgármesteri hivatalhoz.

Hatalmas felháborodást váltott ki a bágyiakban, amikor év elején megtudták, hogy egy környékbeli vállalkozó kavicsbányát szeretne kialakítani a település határában. A projekt ellen a közösségi médiában is tiltakoztak, továbbá a Homoródszentmártoni Polgármesteri Hivatalhoz is benyújtottak egy 156 személy által aláírt petíciót.

Földrajztanári végzettségemből fakadóan én is tudom, hogy a kitermelés kárt okozhat a közeli forrásokban, az ivóvízre pedig nagy szüksége van a közösségnek. Ezt megtapasztalhattuk az idei aszályos év során is. A közösségi akarat mellett ez a fő oka annak, hogy nem támogatom a bánya létrehozását, ugyanakkor az is lényeges, hogy nem szeretnénk, ha megrongálódna a Bágyba vezető út