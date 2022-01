Tiltakoznak a falu határába tervezett kőbánya ellen a bágyiak

A falu határába tervezett kavicsbánya ellen tiltakoznak a bágyiak, akik a településre vezető út megrongálásától, illetve a táj elcsúfításától is tartanak. A közösség egy 156 személy által aláírt beadványt juttatott el ezügyben a homoródszentmártoni polgármesteri hivatalhoz. A község vezetője a tiltakozókat támogatja, ugyanakkor köztes megoldást javasol, hogy a vállalkozót se érje kár.

A tervezett kőbánya helyszíne. Vissza kellene vásárolni az eladott területeket • Fotó: Beliczay László

Hatalmas tiltakozást váltott ki a közösség tagjaiban, hogy egy városfalvi vállalkozó kőbányát szeretne létrehozni Bágy határában. Ennek érdekében több,

a beruházást ellenző oldalt is indítottak Facebookon a helyiek, akik az ügyben érintett hatóságokat, valamint a község polgármesteri hivatalát is felkeresték. A lakók a faluba vezető út megrongálásától, ugyanakkor a táj elcsúfításától tartanak.

„Nem kell bánya”

A Jó itt Bágyban – Nem kell bánya elnevezésű Facebook-oldal üzemeltetőit kerestük fel az ügyben, akik elmondták, azért fogott össze a falu, hogy

minden törvényes eszközt megragadjanak a bánya létrehozásának megakadályozása érdekében.

Éppen ezért 156 személy által aláírt beadványt adtak le a homoródszentmártoni polgármesteri hivatalnál, kérve, hogy az önkormányzat ne engedélyezze a beruházást. Erre egyelőre nem kaptak hivatalos választ – közlik. Levelet küldtek ugyanakkor a Hargita Megyei Környezetvédelmi Ügynökséghez, ahonnan azt a választ kapták, hogy nincs környezetvédelmi területen a tervezett helyszín.

A válaszban ugyanakkor felvilágosítást kaptak a beruházó következő lépéseiről és azt is megtudhatták, hogy mi a teendőjük, ha bele szeretnének szólni a történésekbe.

Felkeresték a vízügyi hatóságot – hiszen a közelben egy forrás is van –, illetve magát a beruházót is, de tőlük nem érkezett válasz. Még fotópályázatot is hirdettek, amelynek célja bemutatni, hogy mit szeretnének megvédeni a bánya beüzemelésének meggátolásával. A beérkezett pályamunkákat vasárnap teszik közzé az említett közösségi oldalon.