Megérte tiltakozni: egyelőre nem takarják el a tízemeletes tömbházakat egy még magasabb épülettel

Az Állomás teret kétoldalt már most is tízemeletes tömbházak veszik körül, és a lakók szerint ide nem hiányzik egy 16 szintes épület • Fotó: Haáz Vince

A vasútállomás szomszédságában lévő üres zöldövezet, egykori park jelenleg egy török tulajdonú cégé, amely egy kereskedelmi felületeknek és lakásoknak helyet adó többszintes épületet szeretne oda építtetni. Májusban tartottak erről közvitát, már akkor

több lakó tiltakozott amiatt, hogy az egyébként is nagyon zsúfolt területre egy többszintes épületet terveznek.

Akkor elhangzott, hogy a száz tömbházlakásnak és több üzletnek helyet adó épület 16 emeletes lenne.

A marosvásárhelyi képviselő-testület októberi ülésének napirendjén szerepelt egy határozattervezet, amely az Állomás térre tervezett beruházáshoz szükséges övezeti rendezési tervet (PUZ) és a városrendezési iratcsomót tartalmazta. Az ülésen elhangzott, a képviselőknek arról kell dönteniük, hogy szükséges és időszerű-e, vagy sem ez a beruházás az Állomás téren.

A lakók ellenzik

Az ülésen felszólalt a lakók képviselője, Anca Szedlacsek, aki 370 tiltakozó aláírást tartalmazó ívet mutatott be, és kifejtette, hogy tudomásuk szerint a törvény tiltja a zöldövezetek beépítését, azt pedig mindenképpen, hogy parkba toronyépületet húzzanak fel. Sérelmezte, hogy sem a közvitán nem mutatták be, sem a határozattervezethez nincs pontos tervrajz csatolva, amelyből kiderülne, hogy mekkora is lesz az épület és hol fog elhelyezkedni.

A lakók véleménye szerint a zöldövezetet elfoglaló, „a város egyik kapuját”, az Állomás teret zsúfolttá tevő épületre nincs szükség, és nem időszerű ez az építkezés.

A Szabad Emberek Pártjának képviselője, Pápai László szerint az Állomás tér környékén a tízemeletes tömbházakban élő több mint hatszáz lakó rosszabb körülmények között fog élni, ha a tervezett magas épületet megépítik.

„Jó lenne egy ilyen épület, amely modern és hasznos, szüksége lenne rá a városnak, de a helyszín kiválasztása nem megfelelő” – érvelt. Szerinte az érintett cég nem készíttetett egy pontos forgalmi tanulmányt, így nem tudni, hogy az amúgy is zsúfolt környéken hol és miként fognak be-, illetve kihajtani a lakók és a kereskedelmi egységekbe érkezők.

Az RMDSZ-es Vajda György a szóban forgó határozattervezet elhalasztását kérte, ezt a többiek is megszavazták, így egyelőre nem született döntés a terv folytatásáról.