Megérkezett az első gólya Sáromberkére, lehet „sasolni” az életét

Képünk illusztráció • Fotó: Haáz Vince

A második számú sáromberki webkamera által megfigyelt gólyáról nem tudni, hogy ugyanaz a példány-e, amely tavaly is ott fészkelt. Vízi Júlia, a Milvus Csoport Madártani és Természetvédelmi Egyesület munkatársa érdeklődésünkre elmondta, nem jelölték meg a kamerával felszerelt fészekben lakó gólyát tavaly, ezért nem tudják azonosítani, hogy az tért-e vissza, vagy egy másikról van szó. Hozzátette,

a gólyák betartják a hazatérés időpontját, március második felében érkeznek minden évben.

Tavaly például március 18-án észlelték az elsőt, idén pedig március 20-án, szombaton jelezték a hazatértét.

„A három- és négyéves madarak térnek vissza a vidékre, illetve a faluba, ahonnan elmentek ősszel, az egy- és kétéves fiatal példányok azonban még Dél-Afrikában maradnak” – mondta Vízi Júlia. Ami az időjárást illeti, a Milvus munkatársa szerint

a hideg nem befolyásolja őket, hiszen táplálék már bőven akad.

„A Maros amúgy se fagyott be a télen sem, sőt a korai felmelegedésnek köszönhetően a békák is előjöttek a múlt héten, tehát van elégséges táplálék” – magyarázta Vízi Júlia, hozzátéve, hogy várhatóan a többi gólya is érkezik hamarosan, hiszen már Ratosnya környékéről is jelezték, hogy láttak huszonöt madarat, Székelytompán pedig egyet.

Még Craiováról is telefonáltak a Marosvásárhelyen működő egyesületnek, hogy gólyát láttak, és érdeklődtek, hogy eshet-e bajuk a hideg időjárás miatt.

Aggodalomra semmi ok, jól alkalmazkodnak az itteni körülményekhez, a lényeg az, hogy legyen, amit egyenek

– hangsúlyozta a Milvus munkatársa. A gólyát itt lehet élőben követni.