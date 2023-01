Megérkezett a várva várt tél

A havazást követően a hóekék is elindultak, Csíkszeredában – Bors Béla alpolgármester tájékoztatása szerint – az Eco-Csík Kft. műholdas nyomkövető rendszerrel ellátott munkagépeit idén is valós időben lehet követni az alábbi linken. A hóeltakarítással kapcsolatos bejelentések folyamatos fogadása érdekében diszpécserszolgálat is működik. A 0723-645 526-os vagy a 0737-026 873-as telefonszámokon lehet az észrevételeket bejelenteni.