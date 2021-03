Lecserélik a régi és hibás vízórákat a sepsiszentgyörgyi és kézdivásárhelyi tömbházaknál

Képünk illusztráció • Fotó: Lukácsi Lehel

Sepsiszentgyörgyön az időjárás függvényében hamarosan kezdődik az akció, a korábbi uniós projekt keretében felújított hálózaton hét évvel ezelőtt felszerelt 1500 órát cserélik ki, hogy továbbra is pontosan mérjenek. Kézdivásárhelyen már elkezdődött az automatán leolvasható vízórák telepítése a tömbházak elosztó vezetékeihez.

Kozsokár Attila, a Közüzemek RT. igazgatója elmondta, az automata leolvasás úgy zajlik majd, hogy alkalmazott leolvasóeszközzel gyalog végighalad az órák előtt, és begyűjti az adatokat.

A magánszemélyek esetében sem elhanyagolandó az óra periodikus cseréje

– hívja fel a figyelmet az igazgató. Ezek az órák is elromlanak, pontatlanul, gyakran többet mérnek, mint amennyi a reális fogyasztás. Egy otthoni fogyasztásra szánt vízóra 55 lejes ártól szerezhető be, könnyedén cserélhető, nem feltételez engedélyt, így a költségek is alacsonyak, rövid idő alatt is visszahozhatják a rájuk fordított összeget.

Kozsokár Attila hangsúlyozta: azok, akiknek nincsen saját vízórájuk átalányban fizetnek. A törvény által megszabott fogyasztás az igazgató szerint lényegesen meghaladja a reális fogyasztást, így az ezekben a tömbházakban élő emberek érdeke lenne a vízórák telepítése. Az igazgató rámutatott: ez már tervezési munkálatot is feltételez, ugyanakkor ha több lakó társul, előnyösebb a tervezés ára is, tehát érdemes belevágni.