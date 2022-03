Megépült a székelykeresztúri kisvágóhíd, de ki legyen az üzemeltető?

Nagyjából három évvel ezelőtt mutatta be a városvezetés a székelykeresztúri kisvágóhíd látványterveit, akkor azt közölték, hogy összesen 3,1 millió lejbe fog kerülni a projekt; a beruházás értékének közel a felét végül Hargita Megye Tanácsának támogatásával teremtették elő. Maga az építkezés jól haladt az elmúlt időszakban, de a közművesítéssel, azon belül pedig a villanyhálózatra való csatlakozással igencsak meggyűlt a baja az önkormányzatnak.

Hamarosan átvehetik

Koncz Hunor János székelykeresztúri polgármester ezúttal jó hírt közölt, mondván, hogy mostanra befejeződött az építkezés, ugyanakkor a létesítmény teljes körű közművesítése is megtörtént. Mindemellett megérkeztek az üzemeltetéshez nélkülözhetetlen, az elöljáró szerint nagyon jó minőségű berendezések is, amelyeket jelenleg állítanak be a szakemberek. A több mint 300 négyzetméteres hasznos felülettel rendelkező épületben egyebek mellett megtalálható a vágásra alkalmas rész, iroda, kazánház, ugyanakkor hűtött tárolóhelyiség is.