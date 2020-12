Megszavazták: megemelkednek a bérek a csíkszeredai városházán

Emelkedik a fizetésük a csíkszeredai városháza alkalmazottainak. Képünk illusztráció • Fotó: Barabás Ákos

„Úgy gondoljuk, a csíkszeredai városházán méltányos munka kell folyjon, ehhez pedig elengedhetetlen a méltányos bérezés. Versenyképessé szeretnénk tenni a városházi fizetéseket a magánszférához képest” – indokolta az elfogadott határozatot Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere. Érvelése azonban torzít, ugyanis

a versenyszférában legalább két éve megrekedtek a bérezések, ezzel szemben az állami szektorban az elmúlt időszakban jelentősen elrugaszkodtak a fizetések.

A városvezető tudatta: a húsz százalékos béremelés 177 alkalmazottat érint, ebbe viszont nem tartozik bele az a 150, különböző fogyatékkal élőket gondozó alkalmazott bére, hiszen az ő esetükben csak államilag lehet megemelni a fizetéseket.

„Hangsúlyozom, az előirányozott bérnövekedés teljes egészében belefért volna már az idei bérkeretbe is.

Ezzel a növekedéssel a közteshez közeli, de még mindig az átlag alatt vagyunk a környező megyeszékhelyi bérrácsok összevetésében

– jelentette ki Korodi. E mondatából azonban már arra lehet következtetni, hogy

nem a magánszférai bérezésekhez hasonlította a csíkszeredai városházi alkalmazottak juttatásait, hanem a környező megyék állami szektoraiban dolgozókéhoz.

Korodi egyébként elvárásokhoz köti a béremelkedést: minden szakosztálynak támogatnia kell a digitalizációt, a havi bérezést pedig már idén decembertől a be- és kilépésnél használatos mágneses kártya használatától teszik függővé a munkaórák tekintetében.

A fizetésemelést követően így az alsó nettó bérhatár 1606 lejre, míg a felső 9523 lejre módosul.

Korodi hozzátette, az utóbbi összeg csak három alkalmazott számára elérhető.

Biztonságos választásra készülnek

„A vasárnapi parlamenti választások biztonságosságát helyezi előtérbe a városvezetés” – tért rá a másik témára. Így a korábbiakban is megszokott

23 szavazókörzetbe 34 141 csíkszeredai választópolgárt várnak az urnák elé.

A szavazókörzetekbe sátrakat is kihelyeznek, hogy rossz idő esetén is védve legyenek a várakozók, továbbá a prefektúra törlőkendőket, fertőtlenítőszereket, védőkésztyűket és maszkokat is biztosít a szavazók számára.

A városháza személyi igazolványt kiállító osztálya hétvégén is nyitva lesz annak érdekében, hogy mindenki érvényes igazolvánnyal mehessen el szavazni

– tudatta Csíkszereda polgármestere. Így szombaton 8-16 óra között, vasárnap pedig 7-21 óra között is fogadják az ügyfeleket.

A Hargita Megyei Egészségügyi Igazgatósággal történt egyeztetés nyomán a kórházakban fekvő betegek számára mozgóurnát biztosítanak. Ezen kívül állandó telefonos ügyelet lesz vasárnap: a választás menetéről és egyéb tudnivalókról a 0726-242 103-as számon a városháza illetékesei fogják eligazítani az érdeklődőket.