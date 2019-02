Megelégelték a szemétgócokat – hulladékgyűjtőket számolnak fel Homorodszentmártonon

A szemétgócokat igyekeznek felszámolni a hulladékgyűjtők megszüntetésével • Fotó: Beliczay László

Nemcsak az arra jogosult helybéli tömbházlakók, hanem szomszédos településeken élők is a Homoródszentmárton központjában lévő gyűjtőhelyre hordják a szemetet, amit csak kéthetente szállít el a szolgáltató – kezdett a probléma kifejtésébe Jakab Attila polgármester. Mint mondta, éppen ezért szinte folyamatosan színültig vannak a kukák, ráadásul a környékük is meglehetősen szemetes, ami rontja a faluképet. Ennek okán döntöttek úgy, hogy

felszámolják a gyűjtőhelyet, és a tömbház mögött lévő területen helyeznek ki konténereket a lakók számára. Ez már egy nehezebben megközelíthető helyszín az idegeneknek.

Jakab rámutatott, hasonló gondok vannak Homoródabásfalván is, ahol korábban azért létesítettek köztéri tározót a falu bejáratánál, mert egy rossz híd miatt nem lehetett eljutni a település minden részére a szemétszállító autóval. Az átkelőt ugyan felújították, de sokan továbbra is az említett kukákat használva igyekeztek megszabadulni a fölöslegessé vált dolgaiktól. Éppen ezért a község vezetősége úgy döntött, hogy ott is felszámolja a gyűjtőhelyet, ez esetben azonban nem létesít újat a falu területén.

Meg kell szokják, hogy csak a kapujuk elé kihelyezett kukák tartalmát szállítja el az ezzel megbízott vállalat

– jelentette ki Jakab.