Megduplázódik a csíkszeredai kerékpárút-hálózat hossza

Csíkszereda jelenlegi 11,4 kilométer összhosszúságú kerékpárút-hálózata további 5,5 kilométerrel bővül, valamint a meglévő sávok egy részét is felújítják annak a nyertes pályázatnak az eredményeként, melyet a város az Országos Helyreállítási Tervhez (PNRR) nyújtott be. A tervezett beruházás részleteit terepszemlével egybekötött sajtóeseményen mutatta be Korodi Attila, Csíkszereda polgármestere és Bors Béla alpolgármester.