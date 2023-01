Megannyi lehetőséget tartogat az esztendő

Nehéz év áll a gazdák mögött is, több problémával kellett szembenézniük 2022-ben, de ugyanakkor megannyi lehetőséget tartogat számukra a 2023-as év – hangzott el a Székely Gazdaszervezetek Egyesületének (SZGE ) Szovátán tartott évértékelő gyűlésén, január 17-én.

A falugazdász-hálózat tagjai mérlegelték az elmúlt év tevékenységeit, programjait, számba vették a 2023-as év felépítését, valamint Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkár bemutatóját is meghallgatták az új országos stratégiai terv kapcsán – jelezték a szerkesztőségünkbe eljuttatott közleményükben.

„Nehéz év áll a gazdák mögött is, több problémával kellett szembenézniük 2022-ben, de ugyanakkor megannyi lehetőséget tartogat számukra a 2023-as év. Idén is nagy hangsúlyt fektetünk a szakmai tanácsadásra, ezért 2023-ban is bizalommal forduljanak falugazdászainkhoz, igényeljék szakmai tudásukat és tapasztalataikat.