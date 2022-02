Megállni egy kicsit, és olvasni – legalább ma

Idéntől hivatalosan is megünneplik az olvasást: február 15-ére esik az olvasás napja. Egy miniszteri rendelet arra kéri az iskolákat, hogy ennek apropóján kedden 11 és 14 óra között úgy szervezzék meg az oktatási tevékenységet, hogy abban helyet kapjon az olvasás.

Arra ösztönzik a gyermekeket, hogy minél többször vegyenek könyvet a kezükbe. Képünk illusztráció • Fotó: László Ildikó

Az oktatási minisztérium még januárban bejelentette, hogy ettől az évtől február 15-e lesz az olvasás napja. Sorin Cîmpeanu tanügyminiszter rendeletben arra kérte az oktatási intézményeket, hogy kedden az összes iskola úgy módosítsa a programját, hogy – az órarendben szereplő tantárgytól függetlenül – 11 és 14 óra között az oktatók olvasási tevékenységeket szervezzenek, amelyeken vegyenek részt az iskolások és óvodások.

Ismert emberek is népszerűsítik a könyveket

Hargita megyében is arra készülnek a tanintézmények, hogy diákok és tanárok olvassanak, könyvet fogjanak a kezükbe 11 és 14 óra között – tudtuk meg Demeter Levente főtanfelügyelőtől. „Az iskolákra, pedagógusokra van bízva, hogy ezt milyen formában oldják meg, én úgy gondolom, mindenkinek sikerül átszervezni a programját.

Egy reál tantárgy esetén kicsit nehezebb félretenni a tananyagot, hogy olvassanak, de az is menni fog.

Főleg, hogy Hargita megyében hagyománya is van a felolvasómaratonoknak, amelyeket eddig főként a magyar kultúra napja apropóján szerveztek a tanintézmények” – fogalmazott a főtanfelügyelő, aki úgy érzi, szükség van a diákok körében a könyvek és az olvasás ilyenfajta népszerűsítésére is, mert a digitális világ igencsak kiszorítja a könyveket a világukból.

A Hargita Megyei Tanfelügyelőség emellett olvasási kihívásra hívja a gyerekeket: különböző személyiségeket hívtak felolvasásra. A főtanfelügyelő mellett Böjte Csaba ferences rendi szerzetes, Tánczos Barna miniszter, Borboly Csaba megyei tanácselnök, Fincziski Andrea színész és Szántó Mihály rendőrtiszt olvas majd fel többek közt, valamint Pavel Bartoș színész, Amalia Jere ügyész, Cătălin Nunu újságíró, illetve Sergiu Sîngeorzan orvos. Ők olyan könyvvel készülnek, amely hatással volt rájuk, és szívesen ajánlják a tanulóknak is.

Ne legyen kényszer

Maros megyében is készülnek az olvasás napjára – tudtuk meg Illés Ildikó főtanfelügyelő-helyettestől. Az Együtt olvasunk című program keretében minden iskolában tanórától függetlenül 11 és 14 óra között 15 percet olvasni fognak a diákok. „Hogy csoportokban, egyénileg olvasnak, azt minden iskola maga dönti el. Ugyanakkor

arra kértük a gyermekeket, hogy hozzák el kedvenc könyvüket, olvasmányukat vagy bármit, amit olvasni szeretnének.

Nem akarjuk lenyomni a torkukon, hogy mit olvassanak, hogy maradjon meg az olvasás szeretete” – magyarázta Illés Ildikó. Hozzátette, a Bolyai Farkas Elméleti Líceum diákjai emellett csatlakoznak ahhoz a nemzetközi felolvasómaratonhoz, amelyet a csíkszeredai könyvtár szervez, ezúttal a száz évvel ezelőtt született Nemes Nagy Ágnes műveiből.

Több mint 33 ezren szólaltatják meg Nemes Nagy Ágnest



Február 15-én tartják az immár hagyományos nemzetközi felolvasómaratont is a csíkszeredai könyvtárban: a keddi eseményen a száz éve született Nemes Nagy Ágnes verseit szólaltatják meg a résztvevők. A tizennegyedik alkalommal sorra kerülő maratonnak tavaly 12 országból több mint 21 ezer résztvevője volt, idén pedig több mint 33 ezren jelezték, hogy bekapcsolódnának a közös felolvasásba, amelynek 2014 óta a csíkszeredai Kájoni János Megyei Könyvtár a főszervezője. A korábbi években Benedek Elek, Orbán Balázs, Jókai Mór, Arany János, Gárdonyi Géza, Móricz Zsigmond, Kányádi Sándor, Tamási Áron, Szabó Magda, Petőfi Sándor, Radnóti Miklós, József Attila és Pilinszky János műveit olvasták fel a rendezvény keretében. A határokon átívelő felolvasás célja továbbra is ráirányítani a figyelmet, érdeklődést magyar irodalmunk egy-egy kiemelkedő személyiségére, életművére, azokra az emberi, erkölcsi, művészi értékekre, amelyek ma is aktuálisak – olvasható a szervezők közleményében. Az előző évekhez hasonlóan bármikor lehet csatlakozni a felolvasáshoz a nap folyamán, és a résztvevők tetszés szerint választhatnak részletet a Kossuth- és József Attila-díjas költő, műfordító, esszéíró, pedagógus verseiből, prózájából.