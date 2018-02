Megalakult az Alfalvi Fészek

Az Alfalvi Fészek szervezésében családi farsangot tartottak • Fotó: YKA Fotó Stúdió

A Ditrói Fészekhez hasonlóan az Alfalvi Fészek is a gyergyói csoport mintájára alakult, és a szentmiklósi Fészekhez tartozik. Madarász Mária Magdolna fogja össze a lelkes csapatot, melynek már tizennyolc tagja van. Szombaton családi farsangos mulatságot szerveztek, amelyre meghívtak mindenkit.

megálmodója pedig Madarász Mária Magdolna. Az alfalvi édesanyák is úgy gondolták, községükben lakó társaikat szólítják meg. Az ottani édesanyák számára ez még újdonság, viszont már van több érdeklődő, és igyekeznek olyan programokat szervezni, mely által az anyukák közelebb kerülhetnek a csoporthoz, megismerhetik az egyesület céljait. Madarász Mária Magdolnával beszélgettünk a csoport terveiről, rendezvényeikről.

„Az első, ismerkedős rendezvényre családokat szólítottunk meg, pici, totyogó gyerekeküket és nagyobbakat nevelőket, de mindenkit szeretettel fogadtunk. A kicsik foglalkoztatására szakembert kértünk fel, a Caritas munkatársa, Kassay Noémi vállalta e faladatot, de több óvónéni, tanítónéni is jelen volt, többek között Jánosi Márta és Borsos Szilvia is, akik nemcsak a szervezésben, hanem a gyerekeknek kitalált programok levezetésében is segítettek.”

Előadás és börze az első programok között



Február 16-án, pénteken este 6 órától az alfalvi művelődési házban dr. Laczkó Csilla szülész-nőgyógyász terhesség, szülés témában tart előadást a gyergyószéki édesanyáknak. Március 17-én babaruhákkal és egyéb babakellékekkel börzézhetnek az érdeklődők az Alfalvi Fészek szervezésében, majd április 14-én felnőtteknek tart börzét a most alakult csoport, mindkét rendezvény helyszíne a művelődési ház. Várják a csatlakozni vágyókat, az Alfalvi Fészek – akárcsak a ditrói és a gyergyószentmiklósi – nyitott az édesanyák számára.