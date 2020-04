Megakadályoznák a szentegyházi városvezető visszatérését

Molnár Tibornak várnia kell a fellebbezés tárgyalására, egyelőre nem térhet vissza hivatalába • Fotó: Balázs Attila

Egyre furcsábban alakul a tisztségéből összeférhetetlenség miatt felfüggesztett szentegyházi polgármester, Molnár Tibor ügye, aki azért kezdeményezett bírósági eljárást, hogy érvénytelenítsék a felfüggesztésről szóló prefektusi rendeletet. Miután februárban keresetét elutasította a Hargita Megyei Törvényszék, így nem térhetett vissza hivatalába,

a Marosvásárhelyi Ítélőtáblához nyújtott be fellebbezést a bírói ítélet ellen, ennek tárgyalására viszont a szükségállapot miatt nem jelöltek ki időpontot.

Ezzel együtt a Hargita Megyei Törvényszéken újabb keresetet iktatott, amelyben kéri a február 26-án hozott ítélet felülvizsgálatát.

Megítélésünk szerint, és a többi hasonló esethez képest a bíró nem vette figyelembe a törvényt, amely azt írja, hogy az eset elévült. A felülvizsgálati kérelem azt jelenti, hogy ennek alapján egy más bírói testület fogja tárgyalni az ügyet

– közölte kérdésünkre Molnár Tibor.

Hasonló ügy, más döntés

A februári ítéletet úgy indokolta a Hargita Megyei Törvényszék, hogy a prefektusi hivatal nem döntéshozó szerv, csak végrehajtotta az az Országos Feddhetetlenségi Ügynökség (ANI) jogerőre emelkedett megállapítását. A polgármester ezzel kapcsolatban azt mondta:

a prefektusi hivatalnak a törvény szerint meg kellett volna vizsgálnia, hogy jogos-e a felfüggesztés, vagy nem.

A tárgyaláson ugyanakkor hivatkozásként elhangzott Țepelus Gelu Gavril salamási alpolgármester esete is, akit év elején szintén összeférhetetlenség miatt függesztettek fel tisztségéből, és aki ugyancsak elveszítette első fokon a prefektusi rendelet érvénytelenítéséért indított pert. Csakhogy hat nappal a Molnár ügyében hozott ítélet előtt a Marosvásárhelyi Ítélőtábla helyt adott Țepelus fellebbezésének, hatályon kívül helyezte a Hargita Megyei Törvényszék döntését, és felfüggesztette a prefektusi rendeletet mindaddig, amíg ennek érvénytelenítésével kapcsolatban jogerős ítélet születik – ez a per folyamatban van. Molnár Tibor azt is elmondta, hogy

esetében a prefektusi hivatal fellebbezéssel élt azért, hogy az ítéletet tekintsék véglegesnek, és ő ne fordulhasson az ítélőtáblához, ezt viszont a salamási alpolgármester esetében nem tették meg.

Eltérő értelmezések

Molnár Tibort illetően, aki akkor még Szentegyháza alpolgármestere volt, az ANI 2016 áprilisában állapította meg az összeférhetetlenséget. A jelentés szerint az elöljáró 2011 októbere és 2014 júniusa között alpolgármesterként a helybeli Tamási Áron Általános Iskola vezetőtanácsi tagja is volt, ezzel pedig megsértette a 2003. évi 161-es számú, a köztisztségek gyakorlása átláthatóságának biztosítását, a korrupció megelőzését és büntetését célzó törvény előírásait.

A 2019. évi 54-es számú törvény értelmében viszont a köztisztséget betöltő személyek az összeférhetetlenség időszaka utáni három év elteltével elévülés miatt nem vonhatók felelősségre.

Ennek megfelelően tavaly Nagyszeben felfüggesztett polgármestere a bíróság döntése után térhetett vissza hivatalába, Nagybánya alpolgármesterét pedig a prefektus nem függesztette fel tisztségéből, mert úgy ítélte meg, hogy a jelzett összeférhetetlenség elévült.